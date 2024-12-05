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Acidente entre carro e carreta deixa três feridos na BR 101 em Anchieta

Colisão entre HB20 e uma carreta, ocorreu por volta das 8h17 desta quinta-feira (5); os feridos foram socorridos para hospitais da região

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 11:50

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

05 dez 2024 às 11:50
Três pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal entre um carro e uma carreta na manhã desta quinta-feira (5), no km 367 da BR 101, na altura de Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Imagens feitas pelo cinegrafista da TV Gazeta Filipe Vargas, mostram que a carreta envolvida no acidente transportava areia, e saiu da pista.
Carreta envolvida no acidente transportava areia, e saiu da pista
Carreta envolvida no acidente transportava areia e parte da carga ficou às margens da pista Crédito: Filipe Vargas
Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, o acidente, envolvendo um Hyundai HB20 e uma carreta, ocorreu por volta das 8h17. Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da própria concessionária prestaram socorro às vítimas, que foram encaminhadas para hospitais.
Ainda de acordo com a Eco101, o tráfego no trecho foi controlado pelo sistema pare e siga no sentido Norte e liberado completamente às 10h20.
Carreta envolvida no acidente transportava areia, e saiu da pista
Carreta foi parar fora da pista e um das caçambas tombou com a carga Crédito: Filipe Vargas
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) detalhou para A Gazeta que as vítimas são um casal que estava na carreta e o motorista do carro de passeio. Uma delas foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, outra para o Hospital de Piúma e a terceira para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

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