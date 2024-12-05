Acidente entre carro e carreta deixa três feridos na BR 101 em Anchieta

Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, o acidente, envolvendo um Hyundai HB20 e uma carreta, ocorreu por volta das 8h17. Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da própria concessionária prestaram socorro às vítimas, que foram encaminhadas para hospitais.

Ainda de acordo com a Eco101, o tráfego no trecho foi controlado pelo sistema pare e siga no sentido Norte e liberado completamente às 10h20.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) detalhou para A Gazeta que as vítimas são um casal que estava na carreta e o motorista do carro de passeio. Uma delas foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, outra para o Hospital de Piúma e a terceira para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.