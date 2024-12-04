Membro de facção do Rio de Janeiro é preso em operação em Marataízes

Membro da facção TCP do Rio de Janeiro é preso em operação em Marataízes Crédito: Polícia Civil

Um homem de 21 anos, apontado pela Polícia Civil como membro da facção Terceiro Comando Puro (TCP) em São Francisco de Itabapoana, no Estado do Rio de Janeiro, foi preso em Marataízes , litoral Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (4). A prisão, no bairro Barra de Itapemirim, aconteceu durante operação com as polícias civis da cidade e de São Francisco de Itabapoana, além da Polícia Militar.

Segundo o delegado de Marataízes, Thiago Viana, o homem de 21 anos foi preso por meio de um mandado de prisão preventiva por porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito. Ainda de acordo com o delegado, o suspeito participou de diversos ataques a facções rivais.

“A delegacia de Marataízes recebeu informações da presença do traficante na região da Rua da Bacia e, após troca de informações com policiais civis fluminenses, descobriu que havia o mandado contra ele, tendo ele migrado para Marataízes após a facção a qual ele integra perder o comando do tráfico no bairro que ele morava”, explicou Viana.

O homem estava morando na casa do primo, de 24 anos, que já foi preso por tráfico, porte de arma em Marataízes e era investigado pelo crime de tráfico. A casa do primo também foi alvo do mandado de busca, já que ele anunciava nas redes sociais a venda de drogas. Durante a busca foi apreendido material para comercialização de drogas, incluindo diversos pinos para embalar cocaína e um caderno de anotação de tráfico.