Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tráfico de drogas

Membro de facção do Rio de Janeiro é preso em operação em Marataízes

Segundo Polícia Civil, homem de 21 anos foi preso por meio de um mandado de prisão preventiva por porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito. Outros dois suspeitos foram presos em flagrante

Publicado em 04 de Dezembro de 2024 às 20:09

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 dez 2024 às 20:09
Membro da facção TCP do Rio de Janeiro é preso em operação em Marataízes
Membro da facção TCP do Rio de Janeiro é preso em operação em Marataízes Crédito: Polícia Civil
Um homem de 21 anos, apontado pela Polícia Civil como membro da facção Terceiro Comando Puro (TCP) em São Francisco de Itabapoana, no Estado do Rio de Janeiro, foi preso em Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (4). A prisão, no bairro Barra de Itapemirim, aconteceu durante operação com as polícias civis da cidade e de São Francisco de Itabapoana, além da Polícia Militar.
Segundo o delegado de Marataízes, Thiago Viana, o homem de 21 anos foi preso por meio de um mandado de prisão preventiva por porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito. Ainda de acordo com o delegado, o suspeito participou de diversos ataques a facções rivais.
“A delegacia de Marataízes recebeu informações da presença do traficante na região da Rua da Bacia e, após troca de informações com policiais civis fluminenses, descobriu que havia o mandado contra ele, tendo ele migrado para Marataízes após a facção a qual ele integra perder o comando do tráfico no bairro que ele morava”, explicou Viana.
O homem estava morando na casa do primo, de 24 anos, que já foi preso por tráfico, porte de arma em Marataízes e era investigado pelo crime de tráfico. A casa do primo também foi alvo do mandado de busca, já que ele anunciava nas redes sociais a venda de drogas. Durante a busca foi apreendido material para comercialização de drogas, incluindo diversos pinos para embalar cocaína e um caderno de anotação de tráfico.
Além deles, segundo a polícia, foi preso na casa um jovem de 18 anos, que alegou ser o dono do material apreendido. Os presos foram encaminhados à Delegacia de Marataízes. O rapaz de 18 anos e 24 foram autuados por tráfico, associação para o tráfico de drogas e depois encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes. Já o suspeito de 21 anos foi levado pelos policiais civis fluminenses para a Cidade de São Francisco de Itabapoana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Rio de Janeiro Região sul do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Meu filho nasceu no caminho para o hospital': por que partos rápidos acontecem 'com mais frequência do que se imagina'
Imagem BBC Brasil
Irã ainda conseguiria fabricar bomba atômica com seu estoque de urânio enriquecido?
Imagem BBC Brasil
Por que filme sobre Michael Jackson 'tem tudo para ser o pior de 2026', segundo crítico da BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados