O roubo do Fusca que deu errado e terminou em prisões no Sul do ES

O roubo de um fusca que deu errado em Guaçuí e acabou em prisões em Divino de São Lourenço Crédito: Polícia Militar

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 15h49 de quarta-feira (4), a corporação recebeu informações de que o veículo furtado passava pela localidade de São Tiago em direção a Divino de São Lourenço. Com a denúncia, os policiais montaram um cerco na entrada do município.

Quando os PMs avistaram o veículo, iniciou-se uma perseguição. Durante a fuga, os suspeitos abandonaram o Fusca próximo a uma capela no Centro da cidade e fugiram a pé. Um dos envolvidos, de 18 anos, foi detido imediatamente. Os outros dois suspeitos, um maior de 18 anos e um menor de 16, foram localizados durante buscas com o apoio de outras viaturas.

Segundo a PM, na fuga, os suspeitos abandonaram o veículo sem acionar o freio de mão, fazendo com que ele descesse e colidisse com o portão de uma residência.

Os três foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre. O Fusca foi apreendido e levado ao pátio do Detran.