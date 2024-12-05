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Fuga frustrada

O roubo do Fusca que deu errado e terminou em prisões no Sul do ES

O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira (4), em Guaçuí, e o veículo foi localizado por policiais militares na tarde do mesmo dia em Divino de São Lourenço

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 09:40

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

05 dez 2024 às 09:40
O roubo de um fusca que deu errado em Guaçuí e acabou em prisões em Divino de São Lourenço
O roubo de um fusca que deu errado em Guaçuí e acabou em prisões em Divino de São Lourenço Crédito: Polícia Militar
Dois homens foram presos e um adolescente apreendido, suspeitos de envolvimento no roubo de um Fusca 1300 L, cor bege, que recuperado menos de 24 horas após ter sido levado A ação criminosa ocorreu na madrugada de quarta-feira (4), em Guaçuí, e o veículo foi localizado por policiais militares na tarde do mesmo dia em Divino de São Lourenço, no Sul do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar, por volta das 15h49 de quarta-feira (4), a corporação recebeu informações de que o veículo furtado passava pela localidade de São Tiago em direção a Divino de São Lourenço. Com a denúncia, os policiais montaram um cerco na entrada do município.
Quando os PMs avistaram o veículo, iniciou-se uma perseguição. Durante a fuga, os suspeitos abandonaram o Fusca próximo a uma capela no Centro da cidade e fugiram a pé. Um dos envolvidos, de 18 anos, foi detido imediatamente. Os outros dois suspeitos, um maior de 18 anos e um menor de 16, foram localizados durante buscas com o apoio de outras viaturas.
Segundo a PM, na fuga, os suspeitos abandonaram o veículo sem acionar o freio de mão, fazendo com que ele descesse e colidisse com o portão de uma residência.
Os três foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre. O Fusca foi apreendido e levado ao pátio do Detran. 
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que os suspeitos maiores de idade foram autuados em flagrante pelos crimes de receptação, desobediência e corrupção de menores, sendo encaminhados ao sistema prisional. O adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de receptação e desobediência. "Após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família", informou a PC.

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