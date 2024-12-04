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Com avisos sonoros à população, hidrelétrica abre comportas de rio em Alegre

Gravação feita na manhã desta quarta-feira (4) às margens do rio registrou o momento em que moradores próximos foram alertados sobre o procedimento

Publicado em 04 de Dezembro de 2024 às 15:47

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 dez 2024 às 15:47
A Usina Hidrelétrica Francisco Gros, localizada no interior da cidade de Alegre, no Sul Espírito Santo, abriu as comportas na noite de terça-feira (3) por conta do volume excedente de água das chuvas. Na manhã desta quarta-feira (4), um vídeo foi gravado no momento que sinais sonoros avisaram da ação da usina da empresa Statkraft.
O vídeo foi feito na localidade de Placa e deixou moradores em alerta. Porém, segundo a empresa, ela dispõe de avisos sonoros que sinalizam ações de operação da usina. A sirene de banhistas, como é chamada, é uma mensagem falada que pede à população para se afastar do rio, pois foi acionada a abertura das comportas.
O procedimento, informou a empresa, é normal e adotado desde o ano de 2021, como uma forma de aprimorar a comunicação com os moradores locais. “Este é um procedimento padrão, já que a usina não possui capacidade de armazenamento por se tratar de um reservatório fio d'água. Isso significa que toda água que chega ao reservatório deve sair”, explicou em nota.
Procurada, a Defesa Civil do município de Alegre disse que o sistema de alertas das condições da barragem é seguro e não há nenhuma ação necessária neste momento. Até o momento, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Alegre informou que não recebeu qualquer comunicação por parte da operadora sobre necessidade de intervenção.
A Usina Hidrelétrica Francisco Gros entrou em funcionamento em 2009 e está localizada na cabeceira do rio Itapemirim, na confluência dos rios Braço Norte Direito e Braço Norte Esquerdo.

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