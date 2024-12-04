Com avisos sonoros à população, hidrelétrica abre comportas de rio em Alegre

A Usina Hidrelétrica Francisco Gros, localizada no interior da cidade de Alegre , no Sul Espírito Santo, abriu as comportas na noite de terça-feira (3) por conta do volume excedente de água das chuvas. Na manhã desta quarta-feira (4), um vídeo foi gravado no momento que sinais sonoros avisaram da ação da usina da empresa Statkraft.

O vídeo foi feito na localidade de Placa e deixou moradores em alerta. Porém, segundo a empresa, ela dispõe de avisos sonoros que sinalizam ações de operação da usina. A sirene de banhistas, como é chamada, é uma mensagem falada que pede à população para se afastar do rio, pois foi acionada a abertura das comportas.

O procedimento, informou a empresa, é normal e adotado desde o ano de 2021, como uma forma de aprimorar a comunicação com os moradores locais. “Este é um procedimento padrão, já que a usina não possui capacidade de armazenamento por se tratar de um reservatório fio d'água. Isso significa que toda água que chega ao reservatório deve sair”, explicou em nota.

Procurada, a Defesa Civil do município de Alegre disse que o sistema de alertas das condições da barragem é seguro e não há nenhuma ação necessária neste momento. Até o momento, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Alegre informou que não recebeu qualquer comunicação por parte da operadora sobre necessidade de intervenção.