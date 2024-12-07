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Sentença

Motorista alcoolizado terá que pagar mais de R$ 300 mil em indenizações no ES

Hélio dos Santos Aguiar foi condenado a 90 anos de prisão em júri realizada na sexta-feira (6) por ter provocado acidente que tirou a vida de uma mulher em pleno Dia das Mães, em 2021

Publicado em 07 de Dezembro de 2024 às 16:49

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

07 dez 2024 às 16:49
Hélio dos Santos Aguiar, 25 anos, saiu da delegacia cobrindo o rosto e sem falar com a imprensa
Quando foi preso, ainda em 2021, Hélio saiu de delegacia cobrindo o rosto Crédito: Arquivo | TV Gazeta
Condenado a 90 anos de prisão por ter provocado um acidente que tirou a vida de uma mulher em pleno Dia das Mães, Hélio dos Santos Aguiar ainda precisará arcar com mais de R$ 300 mil em indenizações. Em júri realizado na sexta-feira (6) no Fórum de Linhares, o homem — que tinha 25 anos à época do acidente — foi condenado a cumprir a pena em regime fechado pelos crimes de homicídio consumado e três tentativas de homicídio.
A denúncia aponta que ele não possuía habilitação para dirigir e estava alcoolizado quando, em alta velocidade, atingiu o veículo de uma família na BR 101, Linhares, Norte do Espírito Santo, em maio de 2021. Silvane Maria Faquim Belúcio Simon, de 39 anos, morreu ainda no local do acidente. O marido dela e duas filhas ficaram feridos.
Silvane Maria Faquim Belúcio Simon
Silvane Maria Faquim Belúcio Simon morreu no local do acidente Crédito: Reprodução TV Gazeta
Além das vítimas sobreviventes, a Justiça também fixou indenizações para os genitores de Silvane. No total, serão destinados:
  • R$ 100 mil para o marido, por danos morais e estéticos, tendo em vista as cicatrizes deixadas pelo acidente;
  • R$ 100 mil para uma das filhas, pelos mesmos motivos;
  • R$ 60 mil para outra filha, por danos morais;
  • R$ 30 mil para cada um dos genitores de Silvane, totalizando R$ 60 mil;
  • R$ 27 mil para o marido, por danos materiais, em razão da destruição do veículo da família.
Os valores deverão ser acrescidos de juros e correção monetária desde a data do prejuízo.
A Gazeta tenta localizar a defesa de Hélio dos Santos Aguiar. O espaço segue aberto para eventual manifestação.

A tragédia

Quando o vídeo foi divulgado à época, o delegado Fabrício Lucindo — que atuou e prendeu Hélio em flagrante — destacou que "o motorista passou em altíssima velocidade, do outro lado da pista, e praticamente atropelou o carro das vítimas, causando a tragédia". Veja gravação:
"O réu foi mantido preso e não poderá recorrer da sentença em liberdade. O júri teve início às 9h e terminou por volta das 18h", informou o Ministério Público do Espírito Santo.
Entre outros pontos, a sentença destaca que “o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista que após o fato réu (Hélio) saiu do local do crime, retornando para uma festa como se nada tivesse ocorrido, com menosprezo pela vida.”

Resumo do caso

■ O acidente aconteceu no Dia das Mães de 2021. O veículo da família de Silvane seguia no sentido São Mateus quando foi atingido na traseira pelo carro de Hélio, no quilômetro 144 da BR 101 em Linhares.

■ Com a força do impacto, os carros saíram da pista e caíram em uma pequena ribanceira. Silvane morreu no local. O marido dela e duas filhas ficaram feridos.

■ Hélio fugiu do local do acidente e voltou para uma casa de eventos, onde foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele foi submetido ao teste de bafômetro, que deu positivo, e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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