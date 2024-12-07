Motorista alcoolizado terá que pagar mais de R$ 300 mil em indenizações no ES

Quando foi preso, ainda em 2021, Hélio saiu de delegacia cobrindo o rosto Crédito: Arquivo | TV Gazeta

Condenado a 90 anos de prisão por ter provocado um acidente que tirou a vida de uma mulher em pleno Dia das Mães, Hélio dos Santos Aguiar ainda precisará arcar com mais de R$ 300 mil em indenizações. Em júri realizado na sexta-feira (6) no Fórum de Linhares, o homem — que tinha 25 anos à época do acidente — foi condenado a cumprir a pena em regime fechado pelos crimes de homicídio consumado e três tentativas de homicídio.

A denúncia aponta que ele não possuía habilitação para dirigir e estava alcoolizado quando, em alta velocidade, atingiu o veículo de uma família na BR 101, Linhares, Norte do Espírito Santo, em maio de 2021. Silvane Maria Faquim Belúcio Simon, de 39 anos, morreu ainda no local do acidente. O marido dela e duas filhas ficaram feridos.

Silvane Maria Faquim Belúcio Simon morreu no local do acidente Crédito: Reprodução TV Gazeta

Além das vítimas sobreviventes, a Justiça também fixou indenizações para os genitores de Silvane. No total, serão destinados:

R$ 100 mil para o marido, por danos morais e estéticos, tendo em vista as cicatrizes deixadas pelo acidente;

R$ 100 mil para uma das filhas, pelos mesmos motivos;



R$ 60 mil para outra filha, por danos morais;



R$ 30 mil para cada um dos genitores de Silvane, totalizando R$ 60 mil;



R$ 27 mil para o marido, por danos materiais, em razão da destruição do veículo da família.



Os valores deverão ser acrescidos de juros e correção monetária desde a data do prejuízo.

A Gazeta tenta localizar a defesa de Hélio dos Santos Aguiar. O espaço segue aberto para eventual manifestação.

A tragédia

Quando o vídeo foi divulgado à época, o delegado Fabrício Lucindo — que atuou e prendeu Hélio em flagrante — destacou que "o motorista passou em altíssima velocidade, do outro lado da pista, e praticamente atropelou o carro das vítimas, causando a tragédia". Veja gravação:

"O réu foi mantido preso e não poderá recorrer da sentença em liberdade. O júri teve início às 9h e terminou por volta das 18h", informou o Ministério Público do Espírito Santo.

Entre outros pontos, a sentença destaca que “o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista que após o fato réu (Hélio) saiu do local do crime, retornando para uma festa como se nada tivesse ocorrido, com menosprezo pela vida.”