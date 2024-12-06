Operação de combate ao tráfico prende 8 pessoas no Norte do ES

Material apreendido durante operação em Linhares Crédito: Divulgação/PCES

O primeiro alvo foi a região da Baixada, em Sooretama, onde foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços associados ao tráfico de drogas. No local, foram apreendidas quantidades significativas de maconha e cocaína, uma pistola calibre 9mm com carregador e balanças de precisão.

Durante a operação, três adolescentes foram apreendidos por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições. Além disso, três adultos foram presos pelo crime de tráfico de entorpecentes: um homem de 24 anos e as irmãs, de 18 e 20 anos.

O chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, informou que o homem já era conhecido por postagens nas redes sociais em que fazia apologia ao crime, ao exibir símbolos de uma facção criminosa. "Ele é o mesmo elemento que há algum tempo postou fotos sentado em uma viatura da Polícia Militar, fazendo símbolo de uma facção criminosa, cometendo também o crime de apologia ao crime", disse.

Em outra residência, também na Baixada, em Sooretama, foram encontradas duas espingardas de fabricação caseira, calibre 28. Em um novo endereço, foi apreendido um veículo com sinais de adulteração, e o suspeito, de 44 anos, foi preso. O indivíduo também era alvo de um mandado de prisão por crime relacionado à Lei Maria da Penha, expedido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Linhares. O veículo foi encaminhado para perícia no Detran.

Na sequência, já em Linhares, os policiais civis cumpriram mais um mandado de busca, apreensão e prisão no bairro Aviso, resultando na detenção de um homem de 27 anos, condenado por porte ilegal de arma e falsa identidade.