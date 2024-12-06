Trânsito

Motociclista morre em acidente na Terceira Ponte

Segundo a Ceturb, piloto colidiu contra um veículo que estava parado, em pane; trecho estava sinalizado, segundo a companhia

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 14:07

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

06 dez 2024 às 14:07
Um motociclista de 26 anos morreu em um acidente na Terceira Ponte no início da tarde desta sexta-feira (6). Segundo a Ceturb (Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória) — que administra a estrutura, o piloto colidiu contra a traseira de um veículo que estava parado, em pane, na altura da Praia da Costa, sentido Vila Velha. O trecho estava sinalizado, segundo a companhia.
Para o atendimento à ocorrência, duas faixas foram interditadas, o que gerou longo congestionamento nos acessos à Terceira Ponte, sobretudo no lado de Vitória. O Samu/192 foi acionado, mas a morte do piloto foi confirmada no local do acidente.
A perícia da Polícia Científica foi chamada por volta das 13h40 para remover o corpo, que foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. O nome da vítima não foi divulgado. 
O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (6)
Acidente fatal na Terceira Ponte Crédito: Henrique Tuler
O Batalhão de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar auxiliou durante a interdição parcial da Terceira Ponte. As faixas foram liberadas ainda durante a tarde.
Motociclista morre em acidente na Terceira Ponte

