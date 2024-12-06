Homem usa boné com peruca como disfarce para furtar bicicleta em Vila Velha

Suspeito de 37 anos também usou faca para ameaçar pessoas que tentaram imobilizá-lo para impedir o roubo; ele foi preso e autuado por furto qualificado

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 11:11

Felipe Sena

Um homem de 37 anos foi preso após tentar furtar uma bicicleta amarrada a um poste, na tarde de quinta-feira (5), na Glória, em Vila Velha. Um fato curioso é que o suspeito usava uma peruca presa a um boné como disfarce. Pessoas que passavam pelo local ajudaram a imobilizá-lo e foram ameaças pelo indivíduo, que estava com uma faca. Filmagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram ele contido por populares (vela acima).
Conforme o boletim de ocorrência da Guarda Municipal de Vila Velha, o homem, identificado apenas como Adriano, foi visto tentando roubar uma bicicleta que estava amarrada a um poste. O dono da bicicleta tentou impedi-lo, com ajuda de outras pessoas que estavam passando pelo local. Começou uma confusão para impedir o furto. Encurralado, o indivíduo sacou uma faca de cabo preto e ameaçou as pessoas. Para se defenderem, os envolvidos utilizaram pedaços de madeira e conseguiram imobilizá-lo até a chegada da Guarda Municipal.
Quando os agentes da Guarda chegaram ao local, Adriano estava ferido, com cortes na cabeça, mas permanecia consciente. Ele alegou que não pretendia furtar e que estaria apenas levantando a bicicleta que teria caído no chão. Ele também disse que sacou a faca devido às agressões que sofreu.
Com Adriano foi encontrado um cachimbo artesanal de latão, comumente utilizado para consumo de crack, e uma pequena quantidade de maconha. Por causa dos ferimentos, eles foi encaminhado para atendimento médico antes de seguir para a delegacia.
A Polícia Civil informa que o suspeito de 37 anos, conduzido pela Guarda Municipal à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por furto qualificado e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Peruca e faca utilizadas por suspeito Crédito: Leitor A Gazeta

