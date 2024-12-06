Barbeiro é baleado na volta do trabalho para casa em Aracruz

Um barbeiro de 30 anos foi baleado quando estava voltando do trabalho para casa, no bairro Fátima, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (5). Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que havia fechado a barbearia onde trabalha, no bairro Clemente, e no caminho foi surpreendido por um indivíduo armado em uma escadaria.
Quando a PM chegou ao local, encontrou pessoas conversando com a vítima ferida. O homem disse aos militares que não conhecia o suspeito. Depois disso, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Não foram informados mais detalhes sobre o estado de saúde dele.
A Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz e, até a publicação deste texto, nenhum suspeito havia sido detido.
"Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações", finalizou.