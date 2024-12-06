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Bairro Fátima

Barbeiro é baleado na volta do trabalho para casa em Aracruz

Segundo a PM, homem disse aos militares que não conhecia o suspeito; crime ocorreu na noite de quinta-feira (5)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

06 dez 2024 às 11:16

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 11:16

Um barbeiro de 30 anos foi baleado quando estava voltando do trabalho para casa, no bairro Fátima, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (5). Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que havia fechado a barbearia onde trabalha, no bairro Clemente, e no caminho foi surpreendido por um indivíduo armado em uma escadaria.
Quando a PM chegou ao local, encontrou pessoas conversando com a vítima ferida. O homem disse aos militares que não conhecia o suspeito. Depois disso, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Não foram informados mais detalhes sobre o estado de saúde dele.
Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz e, até a publicação deste texto, nenhum suspeito havia sido detido. 
"Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações", finalizou.     

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