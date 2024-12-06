Motorista de app baleado na cabeça em Cariacica tem morte cerebral

O motorista de aplicativo Rafael Oliveira Santana, de 24 anos, que levou um tiro na cabeça enquanto fazia uma corrida no bairro São Geraldo, em Cariacica, teve a morte cerebral confirmada na última quinta-feira (5). A informação foi repassada à reportagem de A Gazeta pela mãe do jovem.
De acordo com Silvia Zuchi, o protocolo de morte encefálica foi aberto na quarta-feira (4). "Ontem, na hora da visita, eles já falaram com a gente que foi comprovada através dos exames", contou a mãe, que é enfermeira. Ela ressaltou que os órgãos do filho serão doados.
Rafael trabalhava durante o dia como vendedor, e à noite como motorista de aplicativo. Segundo familiares, ele tinha pegado uma corrida mais distante, e havia aceitado a última com destino a Cariacica, perto do bairro São Geraldo, onde morava com a namorada. Os parentes acreditam que os suspeitos tenham anunciado o assalto dentro do carro e que, de alguma forma, o jovem tenha reagido. A mãe afirmou que os dois celulares dele e a carteira não foram localizados.
O momento do tiro, que aconteceu dentro do veículo, foi flagrado por uma câmera de segurança (veja acima). As imagens mostram o automóvel passando pela rua. Em seguida, é possível ouvir um disparo e pessoas falando. Logo depois, três homens saem correndo. Dois minutos mais tarde, o carro começa a descer sozinho pela rua, já que o motorista estava inconsciente. Moradores chamaram o socorro e a vítima foi levada ao hospital.
"Acredito na justiça de Deus. Seria bom se eles fossem presos, para que não fizessem isso com mais ninguém"
No dia do crime, a Polícia Civil informou que o caso estava sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Nesta sexta-feira (6), a reportagem de A Gazeta perguntou à corporação se havia novidades sobre o caso, mas, até a publicação desta matéria, não teve retorno.