Motorista de app baleado na cabeça em Cariacica tem morte cerebral

De acordo com Silvia Zuchi, o protocolo de morte encefálica foi aberto na quarta-feira (4). "Ontem, na hora da visita, eles já falaram com a gente que foi comprovada através dos exames", contou a mãe, que é enfermeira. Ela ressaltou que os órgãos do filho serão doados.

O momento do tiro, que aconteceu dentro do veículo, foi flagrado por uma câmera de segurança (veja acima). As imagens mostram o automóvel passando pela rua. Em seguida, é possível ouvir um disparo e pessoas falando. Logo depois, três homens saem correndo. Dois minutos mais tarde, o carro começa a descer sozinho pela rua, já que o motorista estava inconsciente. Moradores chamaram o socorro e a vítima foi levada ao hospital.