Motorista de app é baleado dentro de carro em Cariacica; veja vídeo

Um motorista de aplicativo de 24 anos foi baleado na região da orelha, dentro do carro, no bairro São Geraldo, em Cariacica, na madrugada desta segunda-feira (2). Segundo testemunhas, logo após o disparo, três homens saíram correndo do veículo. A cena foi flagrada por uma câmera de segurança (confira acima), que também documentou o momento em que o automóvel da vítima desce a rua, de ré, enquanto o condutor estava inconsciente.
As imagens mostram o veículo passando pela rua. Em seguida, é possível ouvir um disparo e pessoas falando. Logo depois, três homens saem correndo. Dois minutos mais tarde, o carro começa a descer sozinho pela rua, já que o motorista estava inconsciente.
Os moradores acordaram assustados com o barulho do tiro. Um produtor cultural olhou pela janela e viu o veículo descendo pela rua. Se continuasse assim, o carro iria bater em um caminhão. O homem, então, saiu de casa para ajudar.
"Ele estava lá dentro com o pescoço virado e o carro estava descendo bem devagar, então deu tempo de escorar para ele não bater no caminhão que estava lá embaixo. No primeiro momento ele parecia inconsciente, depois ele começou a se mexer e a gente reforçou com o Samu que ele estava vivo, agonizando. Aí a polícia chegou e, logo em seguida, o Samu", revelou, em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. Ele preferiu não se identificar.
O morador disse que chegou a conversar com parentes da vítimas, que foram ao local após o ocorrido. "Os familiares levaram o carro embora, conversei um pouco com a tia dele e ela falou que ele estava fazendo corrida por aplicativo. Eles estavam em choque, não sabem o que aconteceu", completou o produtor cultural.
"A gente gostaria de nunca ter visto algo desse tipo aqui, mas infelizmente a violência está chegando cada vez mais próximo"
Ainda não há detalhes da circunstância do disparo: se foi durante uma corrida de aplicativo ou em outra circunstância. De acordo com apuração da repórter Priciele Venturini, TV Gazeta, o motorista foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória, e está internado em estado grave, entubado e inconsciente.
Em nota, a Polícia Civil informou que "o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido".
Motorista de app é baleado dentro de carro em Cariacica