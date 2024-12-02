Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro São Geraldo

Motorista de app é baleado dentro de carro em Cariacica; veja vídeo

Homem de 24 anos foi atingido na região da orelha e está internado em estado grave; polícia investiga caso

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 10:47

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

02 dez 2024 às 10:47
Um motorista de aplicativo de 24 anos foi baleado na região da orelha, dentro do carro, no bairro São Geraldo, em Cariacica, na madrugada desta segunda-feira (2). Segundo testemunhas, logo após o disparo, três homens saíram correndo do veículo. A cena foi flagrada por uma câmera de segurança (confira acima), que também documentou o momento em que o automóvel da vítima desce a rua, de ré, enquanto o condutor estava inconsciente. 
As imagens mostram o veículo passando pela rua. Em seguida, é possível ouvir um disparo e pessoas falando. Logo depois, três homens saem correndo. Dois minutos mais tarde, o carro começa a descer sozinho pela rua, já que o motorista estava inconsciente. 
Os moradores acordaram assustados com o barulho do tiro. Um produtor cultural olhou pela janela e viu o veículo descendo pela rua. Se continuasse assim, o carro iria bater em um caminhão. O homem, então, saiu de casa para ajudar.
"Ele estava lá dentro com o pescoço virado e o carro estava descendo bem devagar, então deu tempo de escorar para ele não bater no caminhão que estava lá embaixo. No primeiro momento ele parecia inconsciente, depois ele começou a se mexer e a gente reforçou com o Samu que ele estava vivo, agonizando. Aí a polícia chegou e, logo em seguida, o Samu", revelou, em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. Ele preferiu não se identificar. 
O morador disse que chegou a conversar com parentes da vítimas, que foram ao local após o ocorrido. "Os familiares levaram o carro embora, conversei um pouco com a tia dele e ela falou que ele estava fazendo corrida por aplicativo. Eles estavam em choque, não sabem o que aconteceu", completou o produtor cultural. 
"A gente gostaria de nunca ter visto algo desse tipo aqui, mas infelizmente a violência está chegando cada vez mais próximo"
Produtor cultural - Morador de São Geraldo, Cariacica
Ainda não há detalhes da circunstância do disparo: se foi durante uma corrida de aplicativo ou em outra circunstância. De acordo com apuração da repórter Priciele Venturini, TV Gazeta, o motorista foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória, e está internado em estado grave, entubado e inconsciente. 
Em nota, a Polícia Civil informou que "o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido".
Motorista de app é baleado dentro de carro em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Motorista de Aplicativo Polícia Civil Tiro Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chá de boldo ajuda na digestão? Veja 6 receitas e como usar
Imagem de destaque
Nativos acanhados: 5 signos mais tímidos do zodíaco
Imagem BBC Brasil
O 'Super El Niño' está chegando?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados