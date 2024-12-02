Motorista de app é baleado dentro de carro em Cariacica; veja vídeo

(confira acima), que também documentou o momento em que o automóvel da vítima desce a rua, de ré, enquanto o condutor estava inconsciente. Um motorista de aplicativo de 24 anos foi baleado na região da orelha, dentro do carro, no bairro São Geraldo, em Cariacica , na madrugada desta segunda-feira (2). Segundo testemunhas, logo após o disparo, três homens saíram correndo do veículo. A cena foi flagrada por uma câmera de segurança, que também documentou o momento em que o automóvel da vítima desce a rua, de ré, enquanto o condutor estava inconsciente.

As imagens mostram o veículo passando pela rua. Em seguida, é possível ouvir um disparo e pessoas falando. Logo depois, três homens saem correndo. Dois minutos mais tarde, o carro começa a descer sozinho pela rua, já que o motorista estava inconsciente.

Os moradores acordaram assustados com o barulho do tiro. Um produtor cultural olhou pela janela e viu o veículo descendo pela rua. Se continuasse assim, o carro iria bater em um caminhão. O homem, então, saiu de casa para ajudar.

"Ele estava lá dentro com o pescoço virado e o carro estava descendo bem devagar, então deu tempo de escorar para ele não bater no caminhão que estava lá embaixo. No primeiro momento ele parecia inconsciente, depois ele começou a se mexer e a gente reforçou com o Samu que ele estava vivo, agonizando. Aí a polícia chegou e, logo em seguida, o Samu", revelou, em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. Ele preferiu não se identificar.

O morador disse que chegou a conversar com parentes da vítimas, que foram ao local após o ocorrido. "Os familiares levaram o carro embora, conversei um pouco com a tia dele e ela falou que ele estava fazendo corrida por aplicativo. Eles estavam em choque, não sabem o que aconteceu", completou o produtor cultural.

"A gente gostaria de nunca ter visto algo desse tipo aqui, mas infelizmente a violência está chegando cada vez mais próximo" Produtor cultural - Morador de São Geraldo, Cariacica

TV Gazeta, o motorista foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Ainda não há detalhes da circunstância do disparo: se foi durante uma corrida de aplicativo ou em outra circunstância. De acordo com apuração da repórter Priciele Venturini,, o motorista foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória , e está internado em estado grave, entubado e inconsciente.

Em nota, a Polícia Civil informou que "o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido".