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Em Baunilha

Acidente com caminhonete deixa uma pessoa morta na BR 259 em Colatina

Não há informações sobre como aconteceu a batida, nem a identidade da vítima; pedaços dos veículos envolvidos ficaram espalhados pela via

Publicado em 04 de Dezembro de 2024 às 20:44

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

04 dez 2024 às 20:44
Uma colisão entre uma caminhonete Volkswagen Amarok e um carro Nissan Livina resultou em um óbito e também na interdição no km 34 da BR 259, na altura do distrito de Baunilha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Leonardo Henrique Pinto, de 65 anos. O acidente aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (4), mas devido à gravidade da colisão, a via seguiu parcialmente interditada para trabalho da perícia.
Conforme a Polícia Rodoviária Federal, não há informações sobre a dinâmica da batida. Leonardo estava no Nissan Livina, que ficou praticamente destruído com a batida. O motorista da Amarok foi socorrido e está internado em um hospital da região.
Vítima de acidente na BR 259, em Colatina, estava em um carro Nissan Livina
Vítima de acidente na BR 259, em Colatina, estava em um carro Nissan Livina Crédito: Montagem: Reprodução/Redes Sociais
As imagens do acidente, feitas por testemunhas, mostram a intensidade da colisão. Pedaços dos automóveis ficaram espalhados pela rodovia. É possível ver ainda a frente de um deles totalmente amassada, enquanto o outro carro ficou capotado no canteiro.
A Polícia Civil foi demandada para mais informações. E em nota informou que a perícia foi acionada na noite dessa quarta-feira (04), às 18h40, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, na rodovia BR-259, no distrito de Baunilha, em Colatina.
"O corpo da vítima, um homem de 65 anos, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica (PCIES), em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou à cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF)", finalizou.
*Com informações do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste

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