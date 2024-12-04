Acidente com caminhonete deixa uma pessoa morta na BR 259 em Colatina

Uma colisão entre uma caminhonete Volkswagen Amarok e um carro Nissan Livina resultou em um óbito e também na interdição no km 34 da BR 259, na altura do distrito de Baunilha, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . A vítima foi identificada como Leonardo Henrique Pinto, de 65 anos. O acidente aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (4), mas devido à gravidade da colisão, a via seguiu parcialmente interditada para trabalho da perícia.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, não há informações sobre a dinâmica da batida. Leonardo estava no Nissan Livina, que ficou praticamente destruído com a batida. O motorista da Amarok foi socorrido e está internado em um hospital da região.

Vítima de acidente na BR 259, em Colatina, estava em um carro Nissan Livina Crédito: Montagem: Reprodução/Redes Sociais

As imagens do acidente, feitas por testemunhas, mostram a intensidade da colisão. Pedaços dos automóveis ficaram espalhados pela rodovia. É possível ver ainda a frente de um deles totalmente amassada, enquanto o outro carro ficou capotado no canteiro.

A Polícia Civil foi demandada para mais informações. E em nota informou que a perícia foi acionada na noite dessa quarta-feira (04), às 18h40, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, na rodovia BR-259, no distrito de Baunilha, em Colatina.

"O corpo da vítima, um homem de 65 anos, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica (PCIES), em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou à cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF)", finalizou.