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Morre a segunda vítima de acidente grave com moto na Norte Sul na Serra

Jheniffer Barros Borges foi socorrida ao mesmo local onde trabalhava, no Hospital Jayme Santos Neves, mas não resistiu. A amiga dela, Sthéfany Marcondi, de 24 anos, que conduzia a moto, morreu no local

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 08:42

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

09 dez 2024 às 08:42
Jheniffer Barros Borges, 21 anos, amiga de motociclista que colidiu com poste na Norte Sul na Serra, morreu no domingo (8)
Jheniffer Barros Borges, 21 anos, amiga de motociclista que colidiu com poste na Norte Sul na Serra, morreu no domingo (8) Crédito: Reprodução acervo pessoal
A técnica de laboratório Jheniffer Barros Borges, de 21 anos, que estava na garupa da moto que bateu em um poste na Avenida Norte Sul, não resistiu ao ferimentos e morreu na noite de domingo (8). A informação foi confirmada por familiares. O acidente aconteceu na noite de sábado (7), na altura do bairro Manoel Plaza, próximo ao Terminal de Carapina. Sthéfany Marcondi, de 24 anos, que conduzia a moto em que as duas estavam, perdeu o controle da direção após passar por uma pedra e morreu no local. 
De acordo com a mãe de Jheniffer, a filha chegou ao Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves — mesmo local onde trabalhava —   conversando e com uma fratura na perna, porém teve uma hemorragia interna que não foi detectada inicialmente. A cirurgia ortopédica, por causa da fratura, teria sido bem sucedida, mas o corpo da jovem de 21 anos teria tido uma rejeição à transfusão de sangue, levando a uma falência múltipla dos órgãos e, consequentemente, à morte. A família autorizou a doação das córneas. 

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Segundo familiares de Jheniffer, ela havia saído do Hospital Jayme Santos Neves momentos antes do acidente. 
A repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, apurou que, por volta das 8h desta segunda-feira (9), a família ainda aguardava a liberação do corpo. O velório deverá ser realizado na Igreja Batista, no bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha, onde ela morava. 

Relembre

O acidente ocorreu na noite de sábado (7), após Sthéfany Marcondi, de 24 anos, que conduzia a moto, perder o controle ao passar por uma pedra que estava na Avenida Norte Sul, na altura do bairro Manoel Plaza, próximo ao Terminal de Carapina. Sthéfany foi lançada contra um poste , na Serra. Jheniffer chegou a ser resgatava, mas morreu na noite do domingo (8).
Sthéfany Marcondi pilotava a moto quando atingiu uma pedra na Avenida Norte Sul
Sthéfany Marcondi pilotava a moto quando atingiu uma pedra na Avenida Norte Sul Crédito: Arquivo pessoal
Segundo Jean Carlos Vieira, tio da vítima, Sthéfany era de Iúna, cidade da Região Sul do Espírito Santo, e morava na Serra há seis anos, onde trabalhava em uma empresa terceirizada que presta serviços para a mineradora Vale. Jheniffer era técnica de laboratório, no Hospital Jayme Santos Neves. 

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