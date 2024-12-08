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Em Manoel Plaza

Motociclista bate em pedra, se desequilibra e morre ao atingir poste na Serra

Sthéfany Marcondi, de 24 anos, guiava o veículo acompanhada de uma amiga nas proximidades do Terminal de Carapina

Publicado em 08 de Dezembro de 2024 às 10:55

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

08 dez 2024 às 10:55
Uma jovem de 24 anos morreu, na noite de sábado (7), após se desequilibrar da moto que pilotava e ser lançada contra um poste na Avenida Norte Sul, na Serra. Sthéfany Marcondi guiava o veículo acompanhada de uma amiga e perdeu o controle da moto ao passar por uma pedra que estava na via, na altura do bairro Manoel Plaza, próximo ao Terminal de Carapina.
Sem conseguir retomar a direção, a jovem bateu no meio fio e foi projetada contra o poste, morrendo ainda no local. A amiga, que não foi identificada, foi resgatada com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Jayme dos Santos Neves.
Segundo Jean Carlos Vieira, tio da vítima, Sthéfany era de Iúna, cidade da Região Sul do Espírito Santo, e morava na Serra há seis anos, onde trabalhava em uma empresa terceirizada que presta serviços para a mineradora Vale.
Sthéfany Marcondi pilotava a moto quando atingiu uma pedra na Avenida Norte Sul
Sthéfany Marcondi pilotava a moto quando atingiu uma pedra na Avenida Norte Sul Crédito: Arquivo pessoal
Em conversa com o repórter Caique Verli, da TV Gazeta, o tio falou com carinho da sobrinha e disse que a jovem será lembrada como “uma pessoa trabalhadora, guerreira, responsável e de bom coração”.
Segundo a Polícia Militar (PMES), a perícia foi acionada logo após a constatação do óbito da motociclista e, de acordo com a Polícia Científica (PCIES), o corpo de Sthéfany foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da Capital, onde passa por necropsia para ser liberado aos familiares.
Acidente foi registrado na altura do bairro Manoel Plaza, na Serra
Acidente foi registrado na altura do bairro Manoel Plaza, na Serra Crédito: Leitor AG

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