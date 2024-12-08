Motociclista bate em pedra, se desequilibra e morre ao atingir poste na Serra

Uma jovem de 24 anos morreu, na noite de sábado (7), após se desequilibrar da moto que pilotava e ser lançada contra um poste na Avenida Norte Sul, na Serra . Sthéfany Marcondi guiava o veículo acompanhada de uma amiga e perdeu o controle da moto ao passar por uma pedra que estava na via, na altura do bairro Manoel Plaza, próximo ao Terminal de Carapina.

Sem conseguir retomar a direção, a jovem bateu no meio fio e foi projetada contra o poste, morrendo ainda no local. A amiga, que não foi identificada, foi resgatada com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Jayme dos Santos Neves.

Segundo Jean Carlos Vieira, tio da vítima, Sthéfany era de Iúna , cidade da Região Sul do Espírito Santo , e morava na Serra há seis anos, onde trabalhava em uma empresa terceirizada que presta serviços para a mineradora Vale.

Sthéfany Marcondi pilotava a moto quando atingiu uma pedra na Avenida Norte Sul Crédito: Arquivo pessoal

Em conversa com o repórter Caique Verli, da TV Gazeta, o tio falou com carinho da sobrinha e disse que a jovem será lembrada como “uma pessoa trabalhadora, guerreira, responsável e de bom coração”.

Segundo a Polícia Militar (PMES), a perícia foi acionada logo após a constatação do óbito da motociclista e, de acordo com a Polícia Científica (PCIES), o corpo de Sthéfany foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da Capital, onde passa por necropsia para ser liberado aos familiares.