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Noroeste do ES

Homem incendeia casa de ex-namorada em São Gabriel da Palha

Segundo a PM, suspeito chegou armado ao local antes de atear fogo à residência, que ficou com a estrutura danificada e foi interditada pelos bombeiros

Publicado em 07 de Dezembro de 2024 às 15:26

Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

07 dez 2024 às 15:26
A estrutura da casa foi afetada, sendo interditada pelo Corpo de Bombeiros.
A estrutura da casa foi afetada, sendo interditada pelo Corpo de Bombeiros. Crédito: Reprodução
Após uma série de ameaças, um homem incendiou a casa da ex-namorada em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste sábado (7). Uma pessoa estava na residência no momento do crime e foi abordada pelo suspeito, que estava armado. O fogo foi combatido pelo Corpo de Bombeiros e ninguém ficou ferido, mas a estrutura da casa foi afetada pelas chamas. 
Segundo a Polícia Militar, a vítima procurou o batalhão para relatar que havia recebido ligações de vizinhos informando que a casa onde ela e a mãe moram teria sido incendiada pelo ex-companheiro dela. Aos policiais, a vítima também informou que o homem passou em frente a sua casa várias vezes durante a semana e que a ameaçou por diversas vezes.
Ainda segundo o relato da vítima, na manhã deste sábado (7) o suspeito ainda teria enviado diversas mensagens via aplicativo de mensagens, com novas ameaças. 
Uma equipe acompanhou a mulher até o local. Lá, constatou que bombeiros já haviam controlado o incêndio. O companheiro da mãe da vítima, que estava na casa no momento do crime, contou aos policiais que foi surpreendido pelo suspeito, que estava armado. O homem, então, mandou que ele saísse do local e depois ateou fogo à residência, que teve sua estrutura afetada e foi interditada pelo Corpo de Bombeiros.
O suspeito não foi localizado após o crime. A PM orientou a vítima a procurar a Polícia Civil para solicitar medidas protetivas de urgência. Prevista na Lei Maria da Penha, a medida proíbe que o autor de violência doméstica se aproximar ou mantenha contato com a vítima. Caso descumpra a ordem, o agressor pode ser preso. A pena prevista é de três meses a dois anos.
Procurada pela reportagem, a PC informou que, em situações em que não há detidos em flagrante, como o caso deste sábado em São Gabriel da Palha, é essencial que a vítima registre o ocorrido na Polícia Civil. "Isso possibilita que as autoridades tomem conhecimento do caso e iniciem as investigações necessárias", diz a nota. O registro pode ser efetuado pessoalmente em uma delegacia ou por meio da Delegacia Online, no site https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br.

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