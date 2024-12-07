Homem incendeia casa de ex-namorada em São Gabriel da Palha

A estrutura da casa foi afetada, sendo interditada pelo Corpo de Bombeiros. Crédito: Reprodução

Após uma série de ameaças, um homem incendiou a casa da ex-namorada em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste sábado (7). Uma pessoa estava na residência no momento do crime e foi abordada pelo suspeito, que estava armado. O fogo foi combatido pelo Corpo de Bombeiros e ninguém ficou ferido, mas a estrutura da casa foi afetada pelas chamas.

Segundo a Polícia Militar, a vítima procurou o batalhão para relatar que havia recebido ligações de vizinhos informando que a casa onde ela e a mãe moram teria sido incendiada pelo ex-companheiro dela. Aos policiais, a vítima também informou que o homem passou em frente a sua casa várias vezes durante a semana e que a ameaçou por diversas vezes.

Ainda segundo o relato da vítima, na manhã deste sábado (7) o suspeito ainda teria enviado diversas mensagens via aplicativo de mensagens, com novas ameaças.

Uma equipe acompanhou a mulher até o local. Lá, constatou que bombeiros já haviam controlado o incêndio. O companheiro da mãe da vítima, que estava na casa no momento do crime, contou aos policiais que foi surpreendido pelo suspeito, que estava armado. O homem, então, mandou que ele saísse do local e depois ateou fogo à residência, que teve sua estrutura afetada e foi interditada pelo Corpo de Bombeiros.

O suspeito não foi localizado após o crime. A PM orientou a vítima a procurar a Polícia Civil para solicitar medidas protetivas de urgência. Prevista na Lei Maria da Penha, a medida proíbe que o autor de violência doméstica se aproximar ou mantenha contato com a vítima. Caso descumpra a ordem, o agressor pode ser preso. A pena prevista é de três meses a dois anos.