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Linhares

Comerciante é preso ao vender cadeira de rodas roubada no ES

Homem já esteve preso neste ano pelo mesmo crime de receptação; ele foi autuado em flagrante e levado de volta ao presídio

Publicado em 07 de Dezembro de 2024 às 12:34

Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

07 dez 2024 às 12:34
Cadeira de rodas pertence à pessoa com
Cadeira de rodas roubada que foi devolvida à dona Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um comerciante de 70 anos foi preso por colocar à venda uma cadeira de rodas que havia sido furtada de uma pessoa com deficiência física em Linhares, Norte do Espírito Santo. O equipamento foi localizado pela Polícia Civil em uma loja no bairro BNH, na sexta-feira (6), e devolvido à proprietária.
Valdemir Conti foi preso em flagrante, autuado por receptação qualificada e encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça. Em março deste ano, ele já havia sido preso pelo mesmo tipo de crime. Na ocasião, vários equipamentos elétricos roubados estavam expostos à venda no estabelecimento dele, como celas de cavalo e furadeiras. O nome da loja não foi divulgado.
A reportagem tenta localizar a defesa do comerciante. O espaço segue aberto para manifestação.

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