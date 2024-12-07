Comerciante é preso ao vender cadeira de rodas roubada no ES

Um comerciante de 70 anos foi preso por colocar à venda uma cadeira de rodas que havia sido furtada de uma pessoa com deficiência física em Linhares, Norte do Espírito Santo. O equipamento foi localizado pela Polícia Civil em uma loja no bairro BNH, na sexta-feira (6), e devolvido à proprietária.
Valdemir Conti foi preso em flagrante, autuado por receptação qualificada e encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça. Em março deste ano, ele já havia sido preso pelo mesmo tipo de crime. Na ocasião, vários equipamentos elétricos roubados estavam expostos à venda no estabelecimento dele, como celas de cavalo e furadeiras. O nome da loja não foi divulgado.
A reportagem tenta localizar a defesa do comerciante. O espaço segue aberto para manifestação.