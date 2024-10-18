Suspeito de receptação é preso durante operação em Guarapari

Diversos itens furtados de residência foram recuperados durante operação em Guarapari Crédito: PCES/Divulgação

Um homem de 44 anos, suspeito de receptação, foi preso na noite de quinta-feira (17), durante uma ação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari . Um segundo homem, suspeito de envolvimento no furto a uma residência no mês de setembro, está foragido. Ao cumprir mandado de busca e apreensão no endereço, a polícia encontrou o imóvel vazio, contudo, uma televisão furtada foi localizada. O nome da dupla não foi divulgado.

O homem preso estava na casa vizinha, onde outros produtos do furto foram localizados durante a operação “Casa Bela”, que contou com o apoio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.

De acordo com a delegada Rosane Cysneiros, titular da Deic de Guarapari, ele confessou participação no crime e disse que estava responsável por guardar os objetos. Após ser detido, ele foi autuado em flagrante por receptação, com representação para conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

No total, foram recuperados, durante a operação, cinco televisores, um notebook, uma caixa de som, um skate elétrico, entre outros itens furtados.

As investigações começaram após um furto a uma residência no bairro Nova Guarapari, em 22 de setembro. A vítima informou à Polícia que saiu de casa por volta das 20h e, ao retornar perto de 1h da madrugada do dia seguinte, não notou nada de anormal. No entanto, pela manhã, percebeu uma lâmpada que não deveria estar acesa.

Ao inspecionar a casa, constatou que televisores, bebidas destiladas e utensílios de cozinha haviam sido furtados. Além disso, a porta dos fundos da residência apresentava sinais de arrombamento, e a cerca estava mais baixa do que o habitual, indicando a possível entrada dos criminosos.