Operação Magnum Damnum

Polícia do ES faz apreensão recorde de 550 kg de cocaína pura em bunker

Droga estava escondida em uma casa em Ponta da Fruta, Vila Velha, dentro de um bunker; Polícia Civil afirma que é a maior apreensão de cocaína pura da história da corporação

A Polícia Civil (PCES) apreendeu nesta quinta-feira (17), durante a Operação Magnum Damnum, aproximadamente 550 kg de cocaína pura escondidos dentro de um bunker em uma casa do bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha. A informação foi divulgada pela corporação, que afirma ser a maior apreensão desse tipo de droga da história da PCES – inicialmente a quantidade informada na apreensão era de 500 quilos.

O governador do Estado, Renato Casagrande, fez um post em suas redes sociais comemorando a ação.

? Urgente! A Polícia Civil acaba de desmantelar um esconderijo de cocaína em Vila Velha, possivelmente uma das maiores apreensões de drogas da história da corporação. No local, os criminosos estavam construindo um bunker. Esse é o resultado dos investimentos em segurança com o… — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) October 17, 2024

A operação, segundo a Polícia Civil, foi realizada pela Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN), do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Norte e com apoio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz e da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic).

Organização criminosa

550 quilos de cocaína pura é apreendida em Vila Velha. (Vinicius Colini )

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, delegado André Jaretta, essa foi a segunda fase da operação. A primeira foi realizada em junho deste ano e resultou na apreensão de 100 kg de maconha escondidos em um porta-malas de um carro na BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo.

A partir das investigações dessa apreensão, a polícia identificou Henrique Silva Lima, vulgo Neguinho Mascote, que seria responsável pela logística para trazer as drogas para o Estado.

"O foco do Ciat é combater criminosos que têm impactado na violência no ES. No Norte identificamos que quem estava impactando era o Bryan, parceiro do Henrique", explicou o delegado.

As drogas apreendidas em Mimoso do Sul vinham do Rio de Janeiro a mando de Bryan.

Bryan Lyrio Deolindo é uma das lideranças do Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro e tem atuação no Espírito Santo. Atualmente, ele está escondido na capital do estado fluminense, assim como Henrique. Segundo a Polícia Civil, o criminoso possui 10 mandados de prisão em aberto e é responsável por ordenar homicídios em algumas localidades do Estado, principalmente na região Norte.

Além dos dois, a polícia chegou até Átila Gonçalves Nunes, vulgo Taru, que já se encontra preso. Ele seria o responsável por cometer os assassinatos a mando de Bryan.

Henrique Silva Lima, vulgo Neguinho Mascote, Átila Gonçalves Nunes, vulgo Taru (preso) e Bryan Lyrio Deolindo. (Divulgação | Polícia Civil)

Com a identificação de Henrique e de Bryan, as investigações conseguiram localizar endereços que Henrique usava para esconder os entorpecentes e chegaram a casa de Vila Velha.

No local, os policiais foram surpreendidos com um bunker, que estava sendo preparo para esconder as drogas. O buraco tinha cerca de 1,80 metro de profundide e os criminosos pretendiam concretar as paredes e, por cima, colocar azulejos.

"Para que ali pudesse manter essa droga escondida e depois distribuir para a Europa ou outra região que fosse de interesse da organização criminosa. Felizmente chegamos a tempo de não deixar eles terminarem concretizar", contou o delegado André Jaretta.

O proprietário da casa está preso e ela era utilizada pela organização apenas para esconder os entorpecentes, já que ninguém morava ali.

A residência possuia piscina, móveis e um quintal. Segundo a polícia, tudo para não chamar a atenção. Segundo apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, a corporação acredita que as drogas tenham sido levadas da Bolívia ou Colômbia para o Rio de Janeiro e, de lá, transferida para o Espírito Santo.

Correção Após a publicação, a Polícia Civil corrigiu a informação e divulgou que o total de droga apreendida foi de 550 e não 500 quilos. Título e texto foram corrigidos.

