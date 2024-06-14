Polícia Civil e PRF apreendem 100 kg de maconha dentro de carro na BR 101

Material encontrado na madrugada desta sexta-feira (14) foi apreendido Crédito: Divulgação | PRF

Segundo a PRF, a apreensão foi feita durante a fiscalização de rotina no km 452 da rodovia, quando os agentes abordaram um veículo Volkswagen preto. Ao inspecionar o porta-malas, foram encontradas sacolas pretas, que, segundo o condutor, continham objetos desconhecidos. O nervosismo do motorista chamou a atenção dos agentes, que foram verificar.

Na inspeção das sacolas, foram encontrados 128 tabletes de substância semelhante a maconha. Questionado sobre a origem da droga, o condutor relatou ter pegado o veículo na região da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro, e que a entrega seria feita a um desconhecido em um posto de combustível na BR-101, em Presidente Kennedy. Ele afirmou não saber o valor que receberia pelo transporte e não deu mais detalhes.

O motorista do veículo foi conduzido à Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O homem foi conduzido, juntamente com o veículo e a droga, para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim , onde foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes. De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas, as investigações continuam com o objetivo de descobrir quem receberia o material e quem enviou.