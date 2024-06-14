Chefe do tráfico de Vila Garrido é preso ao olhar pela janela em Vila Velha

O homem apontado como chefe do tráfico de drogas de Vila Garrido, em Vila Velha, foi preso nesta quinta-feira (13). Romário Souza da Silva, de 30 anos, foi reconhecido pelos policiais após ir à janela de casa verificar porque cachorros estavam latindo na rua. No mesmo momento, militares em viaturas passavam pelo local em busca do criminoso, contra quem havia um mandado de prisão expedido na última quarta-feira (12).

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram até o imóvel e outro homem abriu o portão para os agentes, que o identificaram e viram existir contra ele um mandado em aberto, mas de busca e apreensão. Enquanto o abordaram, os policiais escutaram Rogério gritar de dentro da residência “perdi, na moral” (se rendendo).