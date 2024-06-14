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Chefe do tráfico de Vila Garrido é preso ao olhar pela janela em Vila Velha

O pedido de mandado de prisão contra Romário Souza da Silva, de 30 anos, foi expedido na quarta-feira (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2024 às 21:19

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 21:19

O homem apontado como chefe do tráfico de drogas de Vila Garrido, em Vila Velha, foi preso nesta quinta-feira (13). Romário Souza da Silva, de 30 anos, foi reconhecido pelos policiais após ir à janela de casa verificar porque cachorros estavam latindo na rua. No mesmo momento, militares em viaturas passavam pelo local em busca do criminoso, contra quem havia um mandado de prisão expedido na última quarta-feira (12).
Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram até o imóvel e outro homem abriu o portão para os agentes, que o identificaram e viram existir contra ele um mandado em aberto, mas de busca e apreensão. Enquanto o abordaram, os policiais escutaram Rogério gritar de dentro da residência “perdi, na moral” (se rendendo).
A dupla foi conduzida à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. As polícias Militar e Civil foram demandadas para mais informações sobre o caso.

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