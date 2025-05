Caso é investigado

Cateteres de hemodiálise avaliados em R$ 20 mil são achados em lixo de rua no ES

Cerca de 200 materiais hospitalares, que estavam lacrados e e condições de uso, foram encontrados em uma caçamba de lixo no bairro Palmeiras

Várias embalagens lacradas de materiais hospitalares em condições de uso, avaliados em cerca de R$ 20 mil, foram descartadas de forma irregular no bairro Palmeiras, em Muqui, na Região Sul do Espírito Santo. O caso foi registrado pela Secretaria Municipal de Saúde na segunda-feira (5) após uma denúncia anônima feita por um morador. Foram encontrados cateteres utilizados em tratamento de hemodiálise jogados em uma caçamba de lixo. A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e recolher o material junto à administração municipal.>

Segundo o secretário de Saúde de Muqui, José Marcos de Castro, os quase 200 cateteres estavam embalados e aptos para uso, com data de validade prevista para o ano de 2029, mas deveriam ter sido entregues à secretaria ou à vigilância sanitária. Em lojas online, cada unidade pode custar entre R$ 140 e R$ 210. Ele afirma que nenhum hospital do município utiliza esse tipo de material, portanto se tratava de produto hospitalar de uso pessoal. Os materiais, segundo ele, seriam de um antigo paciente de hemodiálise que recebeu transplante de rins e, portanto, não precisava mais realizar o tratamento. >

No local, a Polícia Militar recolheu 191 unidades do produtos hospitalar, que foram entregues na Delegacia de Muqui. O caso seguirá sob investigação pela Polícia Civil, que afirma estar empenhada em identificar e responsabilizar os suspeitos. Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181) de forma anônima.>