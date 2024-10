"Pesadelo"

Homem é preso dormindo no sofá após roubar idoso pela 2ª vez em Cariacica

O assaltante, de 28 anos, vendeu duas televisões da vítima em um ferro-velho enquanto usava uma blusa da vítima, levada por ele no ainda no primeiro furto

Um homem de 28 foi preso em Cariacica, nesta quarta-feira (16), enquanto dormia no sofá de casa, um dia após roubar um idoso no dia anterior. Segundo a Polícia Civil, no dia 15 de outubro, ele entrou no imóvel do homem de 80 anos, aplicou um mata-leão, chutou e deu pontapés em todo o corpo da vítima. Após as agressões, o suspeito levou duas televisões e um celular. Dez dias antes ele também tinha furtado a mesma residência.

“Quando entramos na casa dele [homem de 28 anos], ele estava dormindo no sofá como se nada tivesse acontecido, sem se preocupar se o idoso tinha morrido e vislumbrou somente a vantagem patrimonial. Demos voz de flagrante e ele confessou”, disse o delegado Gabriel Monteiro, chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic),

O suspeito tinha a intenção de acessar os aplicativos de contas bancárias para transferência de valores, mas o aparelho não continha os apps bancários.

Após ir embora, o suspeito deixou as televisões em um ferro-velho. Inclusive, foi pela gravação de videomonitoramento do local que a vítima o reconheceu. Isso porque ele vestia uma blusa de time de futebol com o nome do idoso, furtada na primeira vez que entrou na casa dele.

“O que chamou a atenção foi que dez dias antes ele entrou na casa do senhor e roubou um semirreboque. Só que dessa vez, o senhor viu e gritou ‘você de novo’ e antes dele (vítima) conseguir fechar a porta, ele (assaltante) arrombou a mesma, que bateu no idoso, que caiu no chão”, explicou Monteiro.

Homem de 28 anos roubou duas televisões de idoso em Cariacica e vendeu em ferro-velho. (Divulgação | Polícia Civil)

Ferro velho investigado

De acordo com o chefe da DHPP, o ferro-velho será investigado por receptação. Como os televisores foram furtados, a polícia vai instaurar inquérito para apurar sobre o recebimento e possível revenda dos produtos.

“Quando é comerciante responde pela receptação qualificada, que é no exercício da atividade comercial. A pena é de 2 a 8 anos. Vamos aprofundar isso. É bom deixar esse recado: quem adquire algo roubado ou furtado também responde pelo crime de receptação, e está fomentando esses crimes”, frisou o delegado.

