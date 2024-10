Ligado ao PCV

'Peida Leite': outro aliado de Marujo é preso em operação em Vila Velha

Rhuan Cannygia Chenneman Batista, de 22 anos, segundo a polícia, é membro da alta hierarquia do PCV e foi preso com uma pistola e um caderno com anotações do tráfico de drogas

Prisão de "peida leite" aconteceu na noite de quarta-feira (16). (Reprodução)

Foi preso em um apartamento durante uma operação no bairro Ataíde, em Vila Velha, na noite de quarta-feira (16), Rhuan Cannygia Chenneman Batista, de 22 anos, conhecido como 'Peida Leite'. Segundo a Polícia Civil, o jovem é membro da alta hierarquia do PCV e aliado de Fernando Moraes Pimenta, o Marujo, considerado líder do Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção criminosa atuante no Bairro da Penha e no Bonfim, regiões da capital.

No local em que Rhuan foi preso, em Vila Velha, policiais apreenderam uma pistola e um caderno com anotações do tráfico de drogas. As informações contidas no caderno teriam saído de dentro de presídios.

Arma, munições e anotações foram apreendidas no local da prisão, em Vila Velha. (Reprodução)

A reportagem está em atualização

