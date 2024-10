No Tims

Funcionário de empresa na Serra é preso suspeito de furtar R$ 600 mil em celulares

O caso aconteceu na última quarta-feira (9). O funcionário foi autuado por furto qualificado e a polícia investiga a participação de outros três indivíduos no crime

Uma carga de celulares avaliada em aproximadamente R$ 600 mil foi furtada de uma empresa de logística localizada dentro do Terminal Industrial Multimodal da Serra (TIMS). O caso aconteceu na última quarta-feira (9) e um funcionário foi preso no mesmo dia, suspeito de cometer o crime. As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (16). O detido não teve o nome informado.

A prisão aconteceu em uma ação conjunta da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Transporte de Cargas (DECCTC) e com apoio da Guarda Municipal. O titular da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Transporte de Cargas, Christian Carvalho Waichert, explicou que um dos gerentes do estabelecimento sentiu falta dos aparelhos que estavam no local. Ao checar as câmeras de videomonitoramento, ele viu o funcionário carregando os aparelhos.

Em seguida, ele acionou a polícia. “A partir desse momento, foi identificado o veículo utilizado no crime. Entramos em contato com a Guarda Municipal da Serra e de Vitória. Passamos a monitorar a movimentação e conseguimos abordar o veículo na Praia do Canto (Vitória)”, disse.

Dentro do carro estavam três indivíduos. Inicialmente, eles negaram o crime e foram encaminhados à delegacia. Nesse momento, um deles confirmou que era motorista de aplicativo e não estava envolvido no esquema, porém sabia quem teria sido o autor. “Ele disse que fez uma corrida para um conhecido, que estava de posse de alguns aparelhos, mas teria dito que havia ganhado os celulares em um sorteio”, explicou o delegado.

Ainda na delegacia, os outros dois homens também garantiram que não estavam envolvidos no esquema. Apesar disso, eles sabiam onde os celulares estavam escondidos. Os policiais foram até a residência indicada por eles e localizou 70 aparelhos. Pouco tempo depois, o funcionário da empresa foi encontrado na pracinha do bairro Santa Martha, em Vitória. Ele confessou que furtou 140 aparelhos da mesma marca.

Parte da carga foi recuperada pela polícia. (Divulgação/Polícia Civil)

Além dos 70 que já haviam sido encontrados, ele informou que entregou o restante no Bairro da Penha, como pagamento de uma dívida. No bairro indicado, a polícia conseguiu localizar mais 50 aparelhos. Outros 20 celulares ainda estão sendo localizados. A Polícia Civil informou que o funcionário foi autuado por furto qualificado. Já os outros três envolvidos foram liberados, uma vez que a participação deles no crime ainda é investigada.

