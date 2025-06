Tráfico de drogas

Homem é morto em confronto com a PM e outro é preso por tráfico em Cachoeiro

Wesley Rangel, conhecido como “Chapoquinha”, foi atingido após apontar arma para policiais em uma abordagem na madrugada de sábado (14) no bairro São Luiz Gonzaga

Um homem morreu em confronto com a Polícia Militar e outro foi preso na madrugada de sábado (14) no bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo. Em nota, a Polícia Militar informou que uma denúncia anônima avisou que Wesley Rangel, conhecido como “Chapoquinha”, e Eduardo Rodrigues dos Santos, ambos de idades não divulgadas e já conhecidos pela PM, seriam suspeitos de traficar drogas em três ruas da região.>