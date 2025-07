Norte do ES

PRF recupera caminhonete roubada e apreende pistola em Linhares

Publicado em 26/07/2025 às 19h42

Veículo e arma foram apreendidos durante ação de fiscalização da PRF na BR 101 Crédito: PRF/ Divulgação

Uma caminhonete Mitsubishi Triton foi recuperada na manhã de sexta-feira (25) em Linhares, no Norte do Espírito Santo, um dia após ter sido furtada. Com o motorista, também foram apreendidos mais de R$ 5 mil em dinheiro, uma pistola e munições.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caso ocorreu durante uma ação de fiscalização no Km 152 da BR 101. O motorista alegou ter recebido o veículo como forma de pagamento de uma dívida no valor de R$ 220 mil.