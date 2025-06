Estelionato

Homem aplica golpe do falso Pix e é preso ao receber a entrega em Cachoeiro

Marlon Alves Luiz, de 26 anos, já tem histórico de golpes envolvendo transferências falsas em diversos estabelecimentos do Sul do ES

Um homem foi preso em flagrante por aplicar o golpe do falso Pix em uma loja de materiais de construção localizada no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim , na sexta-feira (13). Por meio de nota, a Polícia Militar disse que foi acionada pelo proprietário do estabelecimento, que informou que ia fazer uma entrega de mercadoria para um cliente quando percebeu que estava sendo vítima de golpes cometidos pelo homem, que apresentava comprovantes falsos de transferência realizada por pix. >

A PM foi ao endereço do suspeito, onde ele inicialmente se apresentou com um nome falso, mas depois informou o nome verdadeiro e indicou onde os materiais adquiridos anteriormente estavam. Paulo Antoneli de Souza, proprietário da loja, conseguiu recuperar a mercadoria com a apreensão. Ele contou à reportagem de A Gazeta que o prejuízo do golpe já somava cerca de R$ 3 mil. >