Jovem é preso suspeito de colocar fogo na madeireira do próprio pai em Irupi

Suspeito de 18 anos chegou a jogar líquido inflamável no pai e avançou na direção dos policiais com uma barra de ferro

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11:55

Madeireira ficou com o interior totalmente danificado após incêndio Crédito: Corpo de Bombeiros

Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de provocar um incêndio na madeireira da própria família, em Córrego da Poaia, zona rural de Irupi, na Região do Caparaó capixaba, na noite de terça-feira (16). De acordo com a Polícia Militar, ele chegou a jogar líquido inflamável no pai e quis o agredir fisicamente.

O suspeito, conforme a polícia, foi visto por meio das câmeras de segurança ateando fogo na cozinha. O local fica no mesmo complexo da madeireira, onde reside o próprio jovem. Mesmo com a chegada do pai ao local, ele deu continuidade ao incêndio, arremessando líquido inflamável em pilhas de madeira.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, mas um caminhão-pipa da prefeitura de Irupi já havia iniciado o combate às chamas. Os bombeiros apagaram o fogo e realizaram o rescaldo. Não houve feridos.

Quando os policiais chegaram, suspeito também ameaçou e avançou na direção dos militares com uma barra de ferro. Para contê-lo, foi necessário o uso de equipamentos não-letais. O rapaz, segundo a Polícia Civil, foi levado para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado cometido por motivo fútil e com emprego de fogo.





