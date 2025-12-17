Home
Polícia
Golpistas causam prejuízo de mais de R$ 10 mil em pousada na Praia da Costa

Os suspeitos se hospedaram em dois apartamentos do estabelecimento e realizaram reservas usando cartões de crédito que tiveram os pagamentos estornados

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11:31

2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha
Delegacia Regional de Vila Velha, onde caso foi registrado Crédito: Polícia Civil

Golpistas teriam causado um prejuízo de mais de R$ 10 mil a uma pousada localizada na Praia da Costa, em Vila Velha. O caso foi registrado na noite de segunda-feira (15). De acordo com o boletim de ocorrência dla Polícia Militar, os suspeitos se hospedaram em dois apartamentos do estabelecimento e realizaram reservas usando cartões de crédito que, posteriormente, tiveram os pagamentos estornados por suspeita de fraude.

Golpistas causam prejuízo de mais de R$ 10 mil em pousada na Praia da Costa

Em um dos quartos, um dos suspeitos, identificado Rodrigo Augusto Alves, permaneceu cerca de dois meses. Segundo a ocorrência, as reservas eram feitas em nome dele e também em nome de outro homem. As diárias chegaram a ser renovadas com pagamentos em dinheiro, Pix ou cartão de crédito, mas as transações no cartão acabaram sendo canceladas, gerando um prejuízo de R$ 10.720 referentes a 46 diárias.

No outro apartamento estavam os outros suspeitos identificados como Matheus Ferreira Dionizio, Ruth Ellen dos Santos Fracalossi Sarmento e Bruno Vinicius Nascimento Vieira. A reserva, com duração de oito dias, foi feita com um cartão de crédito em nome de uma outra pessoa e também teve o pagamento estornado, o que causou um prejuízo inicial de R$ 2.525.

Ainda conforme a polícia, Matheus não conseguiu comprovar que o pagamento das diárias havia sido realizado nem informar a origem do cartão utilizado. Já Rodrigo afirmou ter feito os pagamentos, mas não apresentou comprovantes.

Conforme registrado no boletim, todos os suspeitos que estavam no local foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha. Durante a ocorrência, o valor referente às diárias atribuídas a Matheus foi ressarcido via Pix, totalizando R$ 2.525.

Polícia Civil informou que os quatro foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha e autuados em flagrante por estelionato. Em seguida, foram encaminhados ao sistema prisional.

