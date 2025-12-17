Em Vila Velha

Golpistas causam prejuízo de mais de R$ 10 mil em pousada na Praia da Costa

Os suspeitos se hospedaram em dois apartamentos do estabelecimento e realizaram reservas usando cartões de crédito que tiveram os pagamentos estornados

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11:31

Delegacia Regional de Vila Velha, onde caso foi registrado Crédito: Polícia Civil

Golpistas teriam causado um prejuízo de mais de R$ 10 mil a uma pousada localizada na Praia da Costa, em Vila Velha. O caso foi registrado na noite de segunda-feira (15). De acordo com o boletim de ocorrência dla Polícia Militar, os suspeitos se hospedaram em dois apartamentos do estabelecimento e realizaram reservas usando cartões de crédito que, posteriormente, tiveram os pagamentos estornados por suspeita de fraude.

Em um dos quartos, um dos suspeitos, identificado Rodrigo Augusto Alves, permaneceu cerca de dois meses. Segundo a ocorrência, as reservas eram feitas em nome dele e também em nome de outro homem. As diárias chegaram a ser renovadas com pagamentos em dinheiro, Pix ou cartão de crédito, mas as transações no cartão acabaram sendo canceladas, gerando um prejuízo de R$ 10.720 referentes a 46 diárias.

No outro apartamento estavam os outros suspeitos identificados como Matheus Ferreira Dionizio, Ruth Ellen dos Santos Fracalossi Sarmento e Bruno Vinicius Nascimento Vieira. A reserva, com duração de oito dias, foi feita com um cartão de crédito em nome de uma outra pessoa e também teve o pagamento estornado, o que causou um prejuízo inicial de R$ 2.525.

Ainda conforme a polícia, Matheus não conseguiu comprovar que o pagamento das diárias havia sido realizado nem informar a origem do cartão utilizado. Já Rodrigo afirmou ter feito os pagamentos, mas não apresentou comprovantes.

Conforme registrado no boletim, todos os suspeitos que estavam no local foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha. Durante a ocorrência, o valor referente às diárias atribuídas a Matheus foi ressarcido via Pix, totalizando R$ 2.525.

A Polícia Civil informou que os quatro foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha e autuados em flagrante por estelionato. Em seguida, foram encaminhados ao sistema prisional.

