Braço direito de Marujo é preso na Serra e até morde dedo de policial

Felipe Dias do Espírito Santo, conhecido como "B2" ou "Miojinho", era o homem de confiança do traficante que já foi considerado o mais procurado do Estado

Felipe Dias do Espírito Santo, de 22 anos, estava com pistola e munições. (Divulgação | PC)

Felipe era considerado braço direito de Marujo e um dos poucos, senão o único, que sabia onde o traficante se escondia — ele ficava em um bunker na casa do pai, na região do Bonfim, em Vitória, sede da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV).

A operação desta terça-feira foi coordenada pelo delegado Alan Moreno, do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil, da Subsecretaria de Inteligência da Sesp e do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

Na hora da prisão, o suspeito estava com uma pistola, mas não tentou reagir. O problema foi no momento em que Felipe foi algemado, que ele mordeu o dedo de um policial. Contra o jovem havia mandados de prisão por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Segundo as investigações, Felipe atuava como gerente do tráfico na região do Bairro da Penha e Bonfim. "Ele era um dos principais responsáveis por ataques promovidos pelo PCV contra facções rivais. Havia até expectativa de encontrá-lo com o Marujo no dia da prisão, em março deste ano, e também uma preocupação, pois ele tinha 'disposição' e podia reagir", detalhou Gianordoli.

