Marujo foi preso em bunker na casa do pai com oxigênio e fuzil em Vitória

Traficante Fernando Moraes Pereira Pimenta raramente saía da região entre Bonfim e Bairro da Penha, na Capital; ele entendia que o bunker era um local seguro

O traficante Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Marujo, considerado o criminoso mais procurado do Espírito Santo, foi preso na manhã desta sexta-feira (8), dentro de um esconderijo – uma espécie de bunker – na casa do pai dele, no bairro Bonfim, em Vitória. Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil, o esconderijo de Marujo contava com tecnologia para abrir e fechar o espaço, onde ele guardava um cilindro de oxigênio para auxiliar a respiração e permanecia armado com um fuzil. O material encontrado no local foi apreendido.

Em coletiva de imprensa realizada no fim da manhã desta sexta-feira (8), a Polícia Civil detalhou que Marujo raramente saía da região entre o Bonfim e o Bairro da Penha. O traficante entendia, segundo a polícia, que o bunker era um local seguro. Após a chegada da polícia à casa, o pai de Marujo quebrou parte da parede, e o traficante saiu rendido, com as mãos para o alto.

Ele estava escondido na casa de familiares dentro de um buraco, um bunker. Encostava um fio no outro e ele abria duas tampas. Ele se escondia ali com um tubo de oxigênio. É a casa do pai dele Delegado Ricardo Almeida • Chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP)

Marujo é o chefe do tráfico de drogas do Bairro da Penha e Bonfim, na Capital. Ele responde diretamente à cúpula da liderança do Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção que comanda a região e se estende a vários bairros – não só na Grande Vitória como no interior do Estado.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, foram quatro meses de planejamento da prisão. "Muita dedicação. Hoje então tiveram a certeza e tiveram êxito de encontrar. De fato, uma operação comum não o encontraria", afirmou.

Marujo saiu do bunker com as mãos para cima, sem camisa e com short. Após sair do local, Marujo foi algemado e levado para uma viatura aberta, onde houve uma comemoração dos policiais que participaram da prisão. Depois, o criminoso foi levado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

