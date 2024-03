Policiais comemoram prisão do traficante Marujo em Vitória; veja vídeo

Prisão aconteceu na manhã desta sexta-feira (8); Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, é chefe do tráfico de drogas do Bairro da Penha e Bonfim, na Capital

Um vídeo gravado momentos após a prisão do traficante Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, mostra a comemoração dos policiais no bairro Bonfim, em Vitória. As imagens dos policiais celebrando a prisão do criminoso foram obtidas com exclusividade pela TV Gazeta, que esteve no local. A operação para prender o líder do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e chefe do tráfico de do Bairro da Penha e Bonfim, na Capital – aconteceu na manhã desta sexta-feira (8) e foi confirmada no local pelo repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, com o delegado Romualdo Gianordoli, superintendente de Polícia Especializada.