'Carta fora do baralho', diz secretário de Segurança após prisão de Marujo

Traficante Fernando Moraes Pereira Pimenta, líder do PCV, foi capturado na manhã desta sexta-feira (8) no bairro Bonfim, na Capital

Logo após a prisão de Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, traficante mais procurado do Espírito Santo , o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas, conversou com a reportagem de A Gazeta , nesta sexta-feira (8). Ele parabenizou o trabalho da Polícia Civil em conjunto com a diretoria de Operações Táticas da Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ).

Ele confirmou que a operação foi realizada com o objetivo de prender Marujo. Em vídeos gravados durante a ação, dá para ver que o traficante estava na parte interna de uma parede, dentro de um imóvel no bairro Bonfim; foi necessário quebrar uma parte da estrutura para que ele saísse. Depois, o criminoso foi levado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

Marujo era o chefe do tráfico de drogas do Bairro da Penha e Bonfim, na Capital. Ele responde diretamente à cúpula da liderança do Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção que comanda a região e se estende a vários bairros – não só na Grande Vitória como no interior do Estado.