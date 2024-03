Marujo foi descoberto em esconderijo na parede de casa em Vitória; veja vídeo

Imagens mostram a chegada de diversos policiais, enquanto um homem usa uma marreta para quebrar uma parte da parede. Segundos depois, Marujo colocou as mãos e os pés para fora e saiu do local

O traficante Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, considerado o criminoso mais procurado do Espírito Santo, foi preso ao sair de um esconderijo dentro da parede de uma casa no bairro Bonfim, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (8). Um vídeo registrado no local (veja acima) mostra a chegada de diversos policiais, enquanto um homem usa uma marreta para quebrar uma parte da parede. Segundos depois, Marujo coloca as mãos e os pés para fora e sai do esconderijo, usando um short e sem camisa.