Após prisão de Marujo, Sesp monta esquema para evitar represálias no ES

Fernando Moraes Pereira Pimenta, líder da facção Primeiro Comando de Vitória, foi capturado no bairro Bonfim, na manhã desta sexta-feira (8)

Marujo foi preso no bairro Bonfim, durante a manhã, escondido dentro da parede de um imóvel. Ele era o chefe do tráfico de drogas do Bairro da Penha e Bonfim, na Capital, e respondia diretamente à cúpula da liderança do PCV, facção que comanda a região e se estende a vários bairros – não só na Grande Vitória como no interior do Estado.