Polícia investiga se incêndio em restaurante na Praia do Canto foi criminoso

De acordo com o proprietário do estabelecimento, não há indícios de qualquer problema elétrico ou até mesmo um curto-circuito. Imagens mostram um homem suspeito saindo correndo do local

O incêndio que atingiu, na manhã desta quarta-feira (16), o Restaurante Labamba, localizado na Praia do Canto, em Vitória, pode ter sido criminoso. De acordo com o proprietário do estabelecimento, Lidio Afonso, não há indícios de qualquer problema elétrico ou até mesmo um curto-circuito. Imagens mostram um homem suspeito saindo correndo do local com equipamentos nos braços. Uma cerca elétrica foi cortada. A Polícia Científica (PCIES) informou que trabalho de perícia está em andamento.

O indivíduo suspeito, segundo o dono do restaurante, invadiu o local, ateou fogo e depois fugiu levando mercadorias, televisão e computador. Não há informações sobre o nome do suspeito envolvido. Até o fim da manhã, nenhum suspeito havia sido preso.

Levaram o que podiam. Na saída, com certeza tacaram fogo, porque não há nenhum indício de curto-circuito. A parte de cima do restaurante queimou praticamente toda. Graças a Deus tem seguro. Mas não podemos parar Lidio Afonso • Proprietário do restaurante

Ainda de acordo com Lidio Afonso, dois suspeitos teriam participado do crime. Mas apenas um deles teria entrado no local. Na imagem, um homem de camisa amarela aparece do lado de fora do restaurante. De acordo com o proprietário, o homem é um vizinho que tentou segurar o suspeito, mas não conseguiu. Com o auxílio de uma escada, o suspeito utilizou a área de outro restaurante para invadir o Restaurante Labamba.

O Corpo de Bombeiros esteve no restaurante e isolou a área para realizar o combate ao fogo e fazer o trabalho de rescaldo. O fogo atingiu apenas o depósito, que fica justamente no primeiro andar. O térreo, espaço destinado aos clientes, não foi atingido pelas chamas. Considerando a versão do proprietário, de que a suspeita é de incêndio criminoso, será realizada uma perícia no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros deixaram o restaurante por volta das 8h20, mas o local seguiu com a calçada interditada. O proprietário do local relatou ao Corpo de Bombeiros que havia indícios de que o incêndio era criminoso, portanto, os Bombeiros repassaram o fato para a perícia da Polícia Científica.

A Polícia Científica (PCIES) informou que trabalho de perícia segue em andamento. A Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso seguirá sob investigação do 3º Distrito Policial de Vitória. A população pode colaborar com as investigações utilizando o canal do Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e está disponível para todos os municípios do Estado.

