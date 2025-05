Suspeito de integrar quadrilha de tráfico internacional de cocaína é preso em Marataízes

Segundo a Polícia Militar, o suspeito possuía um mandado de prisão expedido após investigações realizadas pela Polícia Federal e foi encontrado em um de seus endereços após dias de ronda dos militares no bairro Belo Horizonte. No sábado (10), no bairro Acapulco, um outro suspeito de integrar o grupo também foi preso em Marataízes. De acordo com as investigações, os presos faziam parte de uma quadrilha que utilizava um porto de Guarapari para ocultar cocaína nos cascos de navios com destino internacional.>