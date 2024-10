Advogada capixaba é presa em Minas Gerais por tráfico de drogas

Profissional, que foi alvo de mandado de busca e apreensão e não teve nome divulgado, é de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo

Uma advogada de Barra de São Francisco , no Noroeste do Espírito Santo , foi presa em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação policial na cidade vizinha de Mantena, em Minas Gerais , na manhã de terça-feira (15). A mulher, que não teve o nome divulgado, era alvo de um mandado de busca e apreensão e de investigação por tráfico de drogas e corrupção de menores. Ela foi encontrada com drogas e na companhia de um adolescente de 16 anos e de duas crianças, de sete e 11 anos.

A ação reuniu as polícias Civil e Militar do Espírito Santo e de Minas Gerais. Segundo informações da Delegacia de Barra de São Francisco, no momento da prisão, a advogada – que não teve o nome divulgado – estava com uma quantidade de drogas que não era grande, mas seria utilizada para venda, e também anotações ligadas ao tráfico, dinheiro em espécie, cheques, comprovantes de depósitos, nota promissória e máquina de cartão.