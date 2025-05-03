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Investigação

Dupla da Serra, no ES, é suspeita de tráfico de drogas no RJ

Após denúncia, a polícia encontrou 31 quilos de maconha em área de mata; suspeitos não foram encontrados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2025 às 12:50

Publicado em 03 de Maio de 2025 às 12:50

Dois homens da Serra são suspeitos de tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Eles foram identificados após uma operação da Polícia Militar de Campos de Goytacazes que resultou na apreensão de 31 quilos de maconha, na tarde de sexta-feira (2). Ninguém foi preso.
A droga estava em uma sacola preta, que foi abandonada em uma área de mata no Parque Santos Dumont, em Campos dos Goytacazes. Os policiais chegaram ao local após receber denúncia de que o material havia sido abandonado por dois homens que estavam em um HB20 alugado. No local foram encontrados 31 tabletes de maconha, totalizando 31 kg da droga. 
A polícia identificou que o homem que alugou o veículo estaria hospedado em um motel junto ao outro suspeito. A dupla, que estava acompanhada de duas mulheres, tentou uma corrida por aplicativo para Vitória, mas foi cancelada. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, mas a Polícia Civil do Espírito Santo confirmou à equipe do Rio de Janeiro que os dois são da cidade da Serra, na região Metropolitana de Vitória. 

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