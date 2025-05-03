Dupla da Serra, no ES, é suspeita de tráfico de drogas no RJ

Dois homens da Serra são suspeitos de tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Eles foram identificados após uma operação da Polícia Militar de Campos de Goytacazes que resultou na apreensão de 31 quilos de maconha, na tarde de sexta-feira (2). Ninguém foi preso.

A droga estava em uma sacola preta, que foi abandonada em uma área de mata no Parque Santos Dumont, em Campos dos Goytacazes. Os policiais chegaram ao local após receber denúncia de que o material havia sido abandonado por dois homens que estavam em um HB20 alugado. No local foram encontrados 31 tabletes de maconha, totalizando 31 kg da droga.