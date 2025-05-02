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Investigação

Bebê com suspeita de ingestão de droga é internada em Vila Velha

Menina de um ano apresentava sonolência extrema, rigidez muscular e rebaixamento do nível de consciência; mãe acredita que ela ingeriu haxixe
Bruno Nézio

Bruno Nézio

Publicado em 

02 mai 2025 às 16:19

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 16:19

Uma bebê de um ano foi hospitalizada com suspeita de ingestão de droga (haxixe) em Vila Velha, na noite de quinta-feira (1º). A mãe, uma mulher de 18 anos, acionou o Samu/192 e disse acreditar que a criança teria consumido restos do entorpecente caídos no chão da residência da família. 
A Secretaria Municipal de Saúde informou que a bebê apresentava sintomas como sonolência extrema, rigidez muscular e rebaixamento do nível de consciência. Devido à hipótese de intoxicação por substância psicoativa, foram acionados atendimentos de urgência do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox), assim como o Conselho Tutelar e autoridades policiais. A criança foi transferida de unidade médica e segue internada nesta sexta-feira (2).
A versão dada pela mãe às equipes que atenderam a ocorrência foi que uma familiar esteve na residência e usou a droga. Quando alimentava a filha, percebeu que a menina começou a ficar sonolenta e com o corpo mole, momento em que acionou o Samu/192 e, pouco depois, encontrou restos de haxixe no chão. A mãe foi levada para a delegacia, onde prestou depoimento. "Ela foi liberada porque a autoridade de plantão não identificou elementos suficientes para autuação em flagrante", informou a Polícia Civil. 
Bebê com suspeita de ingestão de droga é internada em Vila Velha

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