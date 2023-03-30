Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mimoso do Sul

Flor gringa e haxixe paquistanês: polícia apreende drogas exóticas no ES

Drogas estavam em carro que seguia do Rio de Janeiro para o Espírito Santo; quatro ocupantes disseram à PRF que são pais de santo e estavam retornando do Estado vizinho
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 mar 2023 às 09:36

Publicado em 30 de Março de 2023 às 09:36

Polícia apreende drogas exóticas no ES
Polícia apreende drogas exóticas no ES Crédito: Divulgação| PRF
Quatro homens foram detidos na noite desta quarta-feira (29), na BR 101, em Mimoso do Sul, após serem abordados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com frascos contendo maconha conhecida como flor gringa e haxixe paquistanês, entre outras drogas. Os suspeitos estavam em um Volkaswagen Voyage e contaram que trouxeram as drogas exóticas do Rio de Janeiro.
Segundo a PRF, a abordagem aconteceu por volta das 20h. No carro estavam o condutor, um homem de 31 anos, morador do bairro Planeta, em Cariacica; um de 28 anos, do Rio de Janeiro; um rapaz de 27 anos, também morador do bairro Planeta (Cariacica), e quarto passageiro, de 35 anos, de Itaparica, em Vila Velha.
Segundo a PRF, o motorista afirmou aos policiais que eram todos "Pais de Santo" e que foram ao Rio de Janeiro participar de eventos religiosos. Questionados se havia algum material ilegal no carro, todos afirmaram que sim, confirmando a existência de drogas no veículo.
Durante as buscas no interior do carro, a PRF encontrou diversas porções nas bagagens de mão dos ocupantes. Foram apreendidos quatro frascos maconha em forma natural (flor gringa), três frascos e pinos de cocaína, quatro papelotes de haxixe paquistanês, buchas de maconha, frasco contendo três comprimidos de droga sintética e um papelote de haxixe.
Todos alegaram que são usuários e que aproveitaram o preço baixo e facilidade de acesso às drogas para adquirirem maior quantidade. Os quatro homens foram encaminhados, juntamente com as substâncias apreendidas e o veículo, para a delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim.
A reportagem procurou a Polícia Civil para mais informações do caso. Em nota, a corporação disse que os suspeitos, de 27 e 28, 32 e 35 anos, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória.
Flor gringa e haxixe paquistanês - polícia apreende drogas exóticas no ES

Veja Também

Advogada e integrantes da facção PCV são presos em operação no ES

Homem é detido após furtar R$ 1 mil em picanha e uísque em Linhares

Criança de 2 anos é encontrada com faca na mão na BR 101 na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

drogas Mimoso do Sul Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória
Festival Agita reúne shows de bandas capixabas, gastronomia e atrações infantis.
Shopping do ES recebe festival musical com Macucos e Casaca
Gordura abdominal
Gordura abdominal na pós-menopausa está ligada ao desempenho cognitivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados