Flor gringa e haxixe paquistanês: polícia apreende drogas exóticas no ES

Polícia apreende drogas exóticas no ES Crédito: Divulgação| PRF

flor gringa e haxixe paquistanês, entre outras drogas. Os suspeitos estavam em um Volkaswagen Voyage e contaram que trouxeram as drogas exóticas do Rio de Janeiro. Quatro homens foram detidos na noite desta quarta-feira (29), na BR 101 , em Mimoso do Sul, após serem abordados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com frascos contendo maconha conhecida comoe haxixe paquistanês, entre outras drogas. Os suspeitos estavam em um Volkaswagen Voyage e contaram que trouxeram as drogas exóticas do Rio de Janeiro.

Segundo a PRF, a abordagem aconteceu por volta das 20h. No carro estavam o condutor, um homem de 31 anos, morador do bairro Planeta, em Cariacica; um de 28 anos, do Rio de Janeiro; um rapaz de 27 anos, também morador do bairro Planeta (Cariacica), e quarto passageiro, de 35 anos, de Itaparica, em Vila Velha.

Segundo a PRF, o motorista afirmou aos policiais que eram todos "Pais de Santo" e que foram ao Rio de Janeiro participar de eventos religiosos. Questionados se havia algum material ilegal no carro, todos afirmaram que sim, confirmando a existência de drogas no veículo.

Durante as buscas no interior do carro, a PRF encontrou diversas porções nas bagagens de mão dos ocupantes. Foram apreendidos quatro frascos maconha em forma natural (flor gringa), três frascos e pinos de cocaína, quatro papelotes de haxixe paquistanês, buchas de maconha, frasco contendo três comprimidos de droga sintética e um papelote de haxixe.

Todos alegaram que são usuários e que aproveitaram o preço baixo e facilidade de acesso às drogas para adquirirem maior quantidade. Os quatro homens foram encaminhados, juntamente com as substâncias apreendidas e o veículo, para a delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim

A reportagem procurou a Polícia Civil para mais informações do caso. Em nota, a corporação disse que os suspeitos, de 27 e 28, 32 e 35 anos, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória.