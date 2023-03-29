Uma criança de dois anos foi encontrada com uma faca na mão enquanto andava sozinha às margens da BR 101 na Serra na manhã desta quarta-feira (29). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o menino foi encontrado por volta de 10h na altura do bairro Cidade Nova da Serra, onde a família mora, e estava em estado de choque.
De acordo com a apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, após ser encontrada na BR 101, a criança foi levada para um posto da PRF. O menino foi atendido e liberado por socorristas da Eco101, concessionária que administra a via.
A PRF informou que o menino não apresentava lesões no corpo, mas parecia assustado. Uma tia foi buscar a criança no local e afirmou ao Conselho Tutelar que ela estava com o sobrinho em casa a pedido da mãe, que está acompanhando outro filho no hospital. Segundo relatos da tia, ele teria ficado ao menos uma hora fora de casa.
Os conselheiros decidiram devolver o menino para a tia, que disse que a criança tem o hábito de pegar facas.
Criança de 2 anos é encontrada com faca na mão na BR 101 na Serra