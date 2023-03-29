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Polícia procura suspeitos de matar casal na porta de casa em Sooretama

Segundo a Polícia Civil, crime foi motivado por disputa pelo tráfico de drogas no bairro; os suspeitos são Walace Alves da Silva e Cosme Wanderson da Silva, ambos de 26 anos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 mar 2023 às 10:54

Publicado em 29 de Março de 2023 às 10:54

Os suspeitos têm passagens pela polícia. À esquerda, Walace; à direita, Cosme
Os suspeitos têm passagens pela polícia. À esquerda, Walace; à direita, Cosme Crédito: Divulgação/Polícia Civil
A Polícia Civil identificou que os suspeitos de matar o casal Queliston Almeida Nascimento, de 20 anos, e Taynara Bernardo dos Santos, de 17, no bairro Sayonara, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, são dois jovens de 26 anos, que estão sendo procurados. O crime aconteceu na noite de domingo (26) depois que a dupla chamou as vítimas, na porta de casa, e efetuou diversos tiros. Para que a população possa ajudar a localizar a dupla, a corporação divulgou fotos de Walace Alves da Silva e Cosme Wanderson da Silva.
As informações foram divulgadas pelo delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, que afirmou que as investigações apontaram que o crime foi motivado por uma disputa pelo tráfico de drogas na região.
“Os investigadores trabalharam com dedicação redobrada e elucidaram o crime. Os criminosos são procurados pela Polícia Civil. Walace tem diversas passagens pela polícia, pelos crimes de homicídio e tráfico. Ele estava preso, mas saiu na saidinha de Natal e não voltou mais. Cosme também tem diversas passagens, por tráfico, homicídio, porte e posse ilegal de arma. O crime foi motivado pelo controle do tráfico no bairro”, disse Lucindo.
Contra Walace e Cosme, existem mandados de prisão em aberto por outros crimes que eles teriam cometido. A Polícia Civil reforça que quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da dupla pode ligar para o disque-denúncia (181) para ajudar na conclusão do caso. O anonimato é garantido.

Sobre o crime

O crime ocorreu por volta de 20h. Em boletim de ocorrência da PM consta que testemunhas relataram aos policiais que dois criminosos teriam chegado ao local em duas bicicletas e chamado pelas vítimas, que, ao atenderem, foram atingidas pelos disparos na porta de casa. Moradores contaram aos policiais que Queliston teria envolvimento com o tráfico de drogas na região.
Consta ainda no registro da corporação que Taynara estava grávida, mas não há essa informação no prontuário médico da vítima, segundo apuração da reportagem. A necrópsia apontou que a vítima não estava gestante. 

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