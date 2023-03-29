Homem é preso suspeito de estuprar adolescente em banheiro de shopping em Vila Velha

Um homem de 43 anos acabou preso após estuprar um adolescente de 16 anos dentro de um shopping na Praia da Costa , em Vila Velha . Segundo boletim da Polícia Militar , Sérgio Farias Marvila teria feito sexo oral à força no jovem em uma cabine do banheiro masculino do estabelecimento, nesta terça-feira (28).

Conforme relato dado pelo rapaz aos policiais, ele estava no mictório quando o suspeito percebeu que eles estavam sozinhos no local e o arrastou para a parte onde ficam os vasos sanitários, trancando a porta e iniciando o estupro. O crime aconteceu no início da tarde, por volta das 12h40.

Sérgio Farias Marvila, preso suspeito de estuprar adolescente em banheiro de shopping Crédito: Rodrigo Gomes

Bastante aflito com a situação, o adolescente conseguiu se desvencilhar do suspeito, sair do banheiro e acionar um vigilante. Em nota, a administração do shopping afirmou que o cliente foi acolhido pela equipe de segurança, que "agiu de forma rápida para localizar o denunciado".

Segundo a assessoria, a Polícia Militar foi chamada "imediatamente" e todos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha – incluindo o pai da vítima. "O shopping reitera que repudia veementemente qualquer ato de violência e está à disposição das autoridades, acompanhando os fatos."

Polícia Civil informou que Sérgio Farias Marvila, de 43 anos, foi autuado em flagrante por estupro, com aumento de pena por ter sido contra um adolescente de 16 anos. Ele foi levado ao Centro de Triagem de Viana. Já a vítima foi encaminhada para fazer exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.