Ladrão rouba celular, bate na vítima e foge em BMW em Vila Velha

- Um homem de 70 anos foi assaltado e agredido no meio de uma calçada da Praia da Costa, em Vila Velha. A brutalidade do criminoso foi registrada por uma câmera de monitoramento, na tarde de segunda-feira (27).
- Da vítima foram levados um celular e um molho de chaves.
- A ação foi rápida. O homem — que é morador de Vitória e seguia para uma consulta médica em Vila Velha — estacionou o veículo que dirigia, e, enquanto caminhava pela calçada da Rua XV de Novembro, foi abordado pelo ladrão.
- Segundo a Polícia Militar, enquanto o criminoso agredia a vítima, um comparsa dava cobertura olhando os arredores, enquanto um terceiro, que era o motorista, esperava a dupla dentro de uma BMW. O veículo não possui restrição de furto ou roubo.
- Policiais militares perseguiram os criminosos que estavam no carro de luxo e conseguiram detê-los já no bairro Cristóvão Colombo, também em Vila Velha. Com eles foram encontrados o celular e as chaves da vítima, além de uma arma falsa.
- O trio detido — com idades de 23, 25 e 26 anos — foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante por roubo qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Os nomes não foram divulgados pela Polícia Civil.