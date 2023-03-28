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Praia da Costa

Ladrão rouba celular, bate na vítima e foge em BMW em Vila Velha

Homem de 70 anos estava a caminho de uma consulta médica quando foi atacado pelo criminoso, na tarde de segunda-feira (27)

Publicado em 28 de Março de 2023 às 12:36

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

28 mar 2023 às 12:36
  • Um homem de 70 anos foi assaltado e agredido no meio de uma calçada da Praia da Costa, em Vila Velha. A brutalidade do criminoso foi registrada por uma câmera de monitoramento, na tarde de segunda-feira (27).

  • Da vítima foram levados um celular e um molho de chaves.

  • A ação foi rápida. O homem — que é morador de Vitória e seguia para uma consulta médica em Vila Velha — estacionou o veículo que dirigia, e, enquanto caminhava pela calçada da Rua XV de Novembro, foi abordado pelo ladrão.

  • Segundo a Polícia Militar, enquanto o criminoso agredia a vítima, um comparsa dava cobertura olhando os arredores, enquanto um terceiro, que era o motorista, esperava a dupla dentro de uma BMW. O veículo não possui restrição de furto ou roubo. 

  • Policiais militares perseguiram os criminosos que estavam no carro de luxo e conseguiram detê-los já no bairro Cristóvão Colombo, também em Vila Velha. Com eles foram encontrados o celular e as chaves da vítima, além de uma arma falsa.

  • O trio detido — com idades de 23, 25 e 26 anos — foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante por roubo qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Os nomes não foram divulgados pela Polícia Civil. 
BMW usada em fuga após roubo na Praia da Costa, Vila Velha
Carro utilizado por bandidos na fuga Crédito: Oliveira Alves
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