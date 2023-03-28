Bandidos de moto passam atirando e deixam dois baleados em Vila Velha

Dois homens foram baleados em Ulisses Guimarães, Vila Velha, após suspeitos em uma motocicleta passarem atirando, na tarde desta terça-feira (28).
De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram socorridas pelos próprios moradores até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra. De lá, um dos baleados precisou ser transferido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria (HABF), no mesmo município.
O policiamento foi reforçado na região, mas nenhum suspeito foi preso. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
Rajadas
Logo após a notícia dos dois baleados, moradores compartilharam áudios em que é possível ouvir rajadas de tiros sendo disparadas na região. Confira:
Três baleados no dia anterior
Esse não foi o primeiro caso de violência na região: nesta segunda-feira (27), pelo menos três pessoas foram baleadas em Barramares, bairro vizinho a Ulisses Guimarães. Os atiradores estavam em um Fiat Uno preto.
As vítimas foram dois homens de 22 e 29 anos e um adolescente de 15. Uma mulher também chegou a ser socorrida com uma perfuração suspeita no abdômen, mas ela disse que o ferimento teria sido causado após ela cair de uma escada em cima de um vergalhão.