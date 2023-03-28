Bandidos de moto passam atirando e deixam dois baleados em Vila Velha

O policiamento foi reforçado na região, mas nenhum suspeito foi preso. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

Logo após a notícia dos dois baleados, moradores compartilharam áudios em que é possível ouvir rajadas de tiros sendo disparadas na região. Confira:

As vítimas foram dois homens de 22 e 29 anos e um adolescente de 15. Uma mulher também chegou a ser socorrida com uma perfuração suspeita no abdômen, mas ela disse que o ferimento teria sido causado após ela cair de uma escada em cima de um vergalhão.