Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Ataque a tiros deixa feridos no bairro Barramares, em Vila Velha

Pelo menos um adolescente e dois homens ficaram feridos após criminosos passarem atirando; até o momento, nenhum suspeito foi localizado

Publicado em 27 de Março de 2023 às 12:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2023 às 12:19
DEHPP
Ocorrência foi atendida por equipe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva
Dois homens de 22 e 29 anos e um adolescente de 15 ficaram feridos após um ataque a tiros no bairro Barramares, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (27). Segundo a Polícia Militar, uma mulher também foi socorrida com uma perfuração suspeita no abdômen, mas ela disse que o ferimento teria sido causado após ela cair de uma escada em cima de um vergalhão.
O crime ocorreu por volta de 6h30. A Polícia Militar informou que foi acionada e prestou apoio à equipe médica que realizava o atendimento aos feridos na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, na região, até as vítimas serem transferidas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Em relato aos policiais, os homens e o adolescente contaram que os disparos teriam sido efetuados por criminosos que passaram em um Fiat Uno preto. A Polícia Militar afirmou que nenhum suspeito do crime foi identificado até o momento.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), e que, somente após a finalização das diligências, mais informações sobre o caso serão divulgadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados