Ataque a tiros deixa feridos no bairro Barramares, em Vila Velha

Ocorrência foi atendida por equipe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva

Dois homens de 22 e 29 anos e um adolescente de 15 ficaram feridos após um ataque a tiros no bairro Barramares, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (27). Segundo a Polícia Militar, uma mulher também foi socorrida com uma perfuração suspeita no abdômen, mas ela disse que o ferimento teria sido causado após ela cair de uma escada em cima de um vergalhão.

O crime ocorreu por volta de 6h30. A Polícia Militar informou que foi acionada e prestou apoio à equipe médica que realizava o atendimento aos feridos na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, na região, até as vítimas serem transferidas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Em relato aos policiais, os homens e o adolescente contaram que os disparos teriam sido efetuados por criminosos que passaram em um Fiat Uno preto. A Polícia Militar afirmou que nenhum suspeito do crime foi identificado até o momento.