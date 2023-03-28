cocaína negra estavam escondidos em uma mala, entre o forro e a armação metálica. O entorpecente foi descoberto pelo cão farejador da Uma apreensão rara no Estado chamou a atenção no Aeroporto de Vitória , nesta terça-feira (28): 2,7 quilos da chamadaestavam escondidos em uma mala, entre o forro e a armação metálica. O entorpecente foi descoberto pelo cão farejador da Receita Federal

A mala pertencia a uma estrangeira. A Receita Federal disse que não iria divulgar, inicialmente, a nacionalidade ou qualquer informação sobre ela. O que se sabe é que a jovem foi até o aeroporto e iria embarcar em um voo para São Paulo . O destino dela, segundo as investigações, seria a Índia, na Ásia.

"Havia um monitoramento feito pela inteligência da Receita Federal com base em algumas suspeitas. Nosso pessoal se deslocou até o aeroporto, levou o cão de faro e ele deu a certeza", disse Douglas Koehler, delegado da Alfândega da Receita Federal do Porto de Vitória.

Your browser does not support the audio element. Droga rara: Receita apreende cocaína negra em mala no Aeroporto de Vitória

Cocaína negra é apreendida dentro de mala no Aeroporto de Vitória

"É uma droga raríssima. Aparentemente ela é bem mais cara, mas não sabemos os detalhes químicos dela. O que podemos dizer é que é muito rara e muito cara. Não tenho conhecimento dessa cocaína negra ter sido apreendida antes pela Receita Federal aqui no Estado", ressaltou o delegado.

A Gazeta perguntou à corporação sobre a autuação dela, mas não teve retorno. A droga passou pelo narcoteste que apontou a coloração azul, típica da cocaína. A mulher foi levada para a Delegacia da Polícia Federal . A reportagem deperguntou à corporação sobre a autuação dela, mas não teve retorno.

Em 2021, 26 quilos de cocaína negra foram apreendidos no Rio Grande do Sul. O Globo, na época, publicou que "este formato de entorpecente está presente no narcotráfico desde a década de 1980 e, neste período, tem passado praticamente despercebido pelas autoridades".

A reportagem de A Gazeta conversou com o João Chequer, médico nefrologista com PHD em dependência química, que explicou mais sobre a droga.

"Eles pegam a base da cocaína e começam a camuflar; vão mudando o aspecto dela usando corantes, pigmentos e principalmente carvão ativado, que absorve o cheiro da cocaína. Com isso, os cães farejadores confundem o cheiro. Na maioria das vezes, o cão farejador fica incapaz de detectar a presença da cocaína. Eles também misturam sais de ferro, cobalto, e algumas substâncias de um vermelho escuro. Então, além de alterar o cheiro, eles alteram a cor."

Após ser contrabandeada de forma "camuflada", a droga passa por outro processo. "Eles então têm que recuperar a cocaína. Para isso, eles usam reações químicas do tipo ácido base para extrair, separar aquilo que foi adicionado à base (corantes, pigmentos e etc). Aí usam solventes orgânicos, acetonas", detalhou o médico.