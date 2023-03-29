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Estava desaparecido

Homem é achado morto em represa dias após sair para pescar em Pinheiros

Segundo a PM, Advaldo Oliveira dos Santos estava desaparecido havia cerca de seis dias; corpo não apresentava sinais de violência
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 mar 2023 às 09:25

Publicado em 29 de Março de 2023 às 09:25

Pinheiros, Norte do ES
Vista aérea de Pinheiros, no Norte do Estado, onde caso foi registrado Crédito: Divulgação | Prefeitura de Pinheiros
Um homem de 56 anos,foi encontrado morto em uma represa em um sítio na zona rural de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Advaldo Oliveira dos Santos e não teve a idade divulgada. Ele desaparecido havia cerca de seis dias, quando saiu para pescar e não foi mais visto.
De acordo com a PM, funcionários do sítio localizaram o corpo dentro da água pouco após meio-dia. O local fica às margens da estrada que liga a cidade a Pedro Canário. A perícia foi acionada e verificou que a vítima não tinha sinais de violência. O corpo foi recolhido e levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado.
A reportagem de A Gazeta solicitou informações sobre o caso para a Polícia Civil, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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