Homem é achado morto em represa dias após sair para pescar em Pinheiros

Vista aérea de Pinheiros, no Norte do Estado, onde caso foi registrado Crédito: Divulgação | Prefeitura de Pinheiros

Um homem de 56 anos,foi encontrado morto em uma represa em um sítio na zona rural de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Advaldo Oliveira dos Santos e não teve a idade divulgada. Ele desaparecido havia cerca de seis dias, quando saiu para pescar e não foi mais visto.

De acordo com a PM, funcionários do sítio localizaram o corpo dentro da água pouco após meio-dia. O local fica às margens da estrada que liga a cidade a Pedro Canário. A perícia foi acionada e verificou que a vítima não tinha sinais de violência. O corpo foi recolhido e levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado.