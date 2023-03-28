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"Grupo do Jacaré"

Líder de grupo que controla tráfico e cometia assassinatos em Sooretama é preso

Wilgner Stein da Cruz, de 22 anos, tentou fugir correndo por telhados de casa vizinhas, mas se rendeu ao ver o cerco montado pela polícia

Publicado em 28 de Março de 2023 às 17:39

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

28 mar 2023 às 17:39
Wilgner Stein da Cruz, de 22 anos, um dos líderes do
Wilgner Stein da Cruz, de 22 anos, um dos líderes do "grupo do jacaré", que controla o tráfico e promove assassinatos em Sooretama, foi preso na madrugada desta terça-feira (28) Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Um dos líderes do "Grupo do Jacaré", que controla o tráfico de drogas e promove uma série de assassinatos em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, foi preso na madrugada desta terça-feira (28). Segundo a Polícia Civil, Wilgner Stein da Cruz, de 22 anos, era foragido da Justiça e tinha dois mandados de prisão em aberto por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Ele ainda acumulava passagens anteriores por homicídio e também tráfico.
Wilgner foi preso em uma operação com policiais civis de Linhares, Sooretama e Rio Bananal. As equipes fizeram buscas em algumas residências do município até localizar o suspeito na casa da namorada, no bairro Alegre.
De acordo com a PC, o imóvel foi cercado. Wilgner ainda tentou fugir subindo no telhado e passando pelas casas vizinhas, no entanto, ao ver o cerco da polícia, ele desceu e se rendeu.
A corporação informou que, após a prisão, ele foi interrogado e depois encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça.
Líder de grupo que controla tráfico e cometia assassinatos em Sooretama é preso

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