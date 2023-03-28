Um dos líderes do "Grupo do Jacaré", que controla o tráfico de drogas e promove uma série de assassinatos em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, foi preso na madrugada desta terça-feira (28). Segundo a Polícia Civil, Wilgner Stein da Cruz, de 22 anos, era foragido da Justiça e tinha dois mandados de prisão em aberto por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Ele ainda acumulava passagens anteriores por homicídio e também tráfico.
Wilgner foi preso em uma operação com policiais civis de Linhares, Sooretama e Rio Bananal. As equipes fizeram buscas em algumas residências do município até localizar o suspeito na casa da namorada, no bairro Alegre.
De acordo com a PC, o imóvel foi cercado. Wilgner ainda tentou fugir subindo no telhado e passando pelas casas vizinhas, no entanto, ao ver o cerco da polícia, ele desceu e se rendeu.
A corporação informou que, após a prisão, ele foi interrogado e depois encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça.
Líder de grupo que controla tráfico e cometia assassinatos em Sooretama é preso